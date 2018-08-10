Каллисто: Факты о не совсем мертвой луне Юпитера

В данное время вокруг Юпитера с исследовательской миссией кружит зонд NASA Juno. И хотя он больше ориентирован на атмосферу и окружающую среду газового гиганта, аппарат сделал несколько снимков Каллисто на относительно небольшом расстоянии. Возраст Каллисто - около 4,5 миллиарда лет, она практически ровесник Юпитера. По данным NASA, это самый кратерный объект в Солнечной системе. На его поверхности практически нет геологической активности, и она не сильно изменилась с момента зарождения, так как первые удары деформировали поверхность луны 4 миллиарда лет назад. Благодаря наблюдениям зонда Galileo в 1996 года была обнаружена тонкая атмосфера двуокиси углерода и присутствие подповерхностного океана, что может свидетельствовать о том, что луна не совсем мертва, как предполагали раннее ученые.В 2018 году исследования архивных изображений, сделанных космическим телескопом Hubble в 2007 году, показали влияние Каллисто на авроральные вспышки в атмосфере Юпитера. Подписи других лун ранее были замечены в атмосфере планеты, но это новое исследование впервые показало эффект влияния Каллисто, что также косвенно свидетельствует о наличии водных масс под ее поверхностью.Расстояние Каллисто от Юпитера насчитывает 1880 000 километров. Это самая дальняя из открытых Галилеем лун. Полный оборот вокруг Юпитера она проходит за семь земных дней. Размер Каллисто соответствует размеру Меркурия – 4800 км в диаметре.