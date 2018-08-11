Alfa Romeo обновит модель 8C 800-сильным гибридным мотором

Таким образом, поклонники итальянской бренда в будущем смогут ощутить все прелести нового спорткара. Однако говорить о серийном выпуске пока не приходится, так как по последним данным, разработчики заинтересованы в лимитированном характере производства. Покупатели могут рассчитывать лишь на 1 тысячу экземпляров, позволив всем желающим заранее позаботиться о покупке спорткара. Конструкция легендарного спорткара существенно изменится, а потому обновления будут заметны не только по технической части, но и по внешнему виду 8C.Разработчики Alfa Romeo намерены использовать бензиновый двигатель с электромотором, и после всех манипуляций общая мощность превысит 800 л.с. При таких технических параметрах достичь скорости 100 км в час можно всего за 3 секунды. Пока остается неизвестным лишь то, каким станет ценник на уникальный спорткар, а также срок начала продаж лимитированной модели, возобновленной после длительного отсутствия на рынке.