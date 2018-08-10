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Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила китайских пионеров

Японская порнозвезда Сора Аой возмутила молодежь коммунистической партии Китая тем, что появилась на благотворительном мероприятии в красном пионерском галстуке.

Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила китайских пионеров

В китайской провинции Юньнань накануне прошел благотворительный вечер, организатором которого выступала компания по производству средств для повышения потенции. Порнозвезда Сара Аой была приглашена на данное мероприятие в качестве почетной гостьи для того, чтобы обеспечить рекламу, приток различных спонсоров и представителей СМИ. В качестве наряда знаменитость выбрала серую юбку, блузку белого цвета и красный шарфик, который напоминал пионерский галстук.

Коммунистическая молодежная партия Китая была возмущена таким выбором наряда для подобного мероприятия. Активисты опубликовали в соцсетях заявление с осуждением компании по производству средств для повышения потенции. Ребята написали, что использование красного шарфа в качестве рекламы подобных средств является нарушением закона.

Компания, которая организовывала благотворительный вечер, поспешила оправдаться и опубликовала ответный пост с извинениями за использование пионерского галстука и «унижение коммунистических чувств китайского народа».

 
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В мире / Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:47
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