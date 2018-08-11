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Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей

Японские премиальные внедорожники линейки Lexus LX с сегодняшнего дня существенно подорожали в России. В частности, теперь приобрести модели 450d и 570 можно у официальных дилеров на 13-76 тысяч рублем дороже, чем ранее.

До сих пор удерживается в тайне истинная причина столь непопулярного решения, однако некоторые эксперты связывают этот факт с резким понижением курса российского рубля. Самое минимальное удорожание коснулось модели Lexus LX 570 с бензиновым силовым агрегатом. Сейчас этот внедорожник стал на 13 тысяч рублей дороже. Самое существенное удорожание оказалось за моделью дизельного внедорожника Lexus LX 450d, который в стандартной комплектации стал дороже на 76 тысяч рублей.

Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей


Повышение цен на автомобили зачастую приводит к понижению спроса, однако сейчас эксперты пока не могут оценить реальные прогнозы по дальнейшему спросу на российском рынке. Премиальная марка пользуется достаточным интересом у россиянам, а потому, возможно, нынешнее удорожание не отразится на объемах продаж бренда на территории России. Остальные модели и модификации Lexus LX пока продаются по старым ценам и предпосылок не намечается.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 07:00
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