Lexus LX добавил в цене от 13 до 76 тысяч рублей

До сих пор удерживается в тайне истинная причина столь непопулярного решения, однако некоторые эксперты связывают этот факт с резким понижением курса российского рубля. Самое минимальное удорожание коснулось модели Lexus LX 570 с бензиновым силовым агрегатом. Сейчас этот внедорожник стал на 13 тысяч рублей дороже. Самое существенное удорожание оказалось за моделью дизельного внедорожника Lexus LX 450d, который в стандартной комплектации стал дороже на 76 тысяч рублей.Повышение цен на автомобили зачастую приводит к понижению спроса, однако сейчас эксперты пока не могут оценить реальные прогнозы по дальнейшему спросу на российском рынке. Премиальная марка пользуется достаточным интересом у россиянам, а потому, возможно, нынешнее удорожание не отразится на объемах продаж бренда на территории России. Остальные модели и модификации Lexus LX пока продаются по старым ценам и предпосылок не намечается.