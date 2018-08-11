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Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в Египте

Учеными Университета Катании (Италия), найден в Египте сыр, возраст которого оставляет более 3200 лет. Как показал анализ находки, продукт изготовили древние мастера, с использованием трех видов молока, включающих коровье, овечье и козье.

Информацию о находке опубликовала египетская газета «Youm7». Итальянские археологи проводили раскопки совместно с коллегами из Каирского университета. Обнаружен тройной сыр в гробнице, найденной на территории комплекса Саккара, недалеко от Каира. Находку определили, как самый древний из сыров, найденных в последнее время. Учеными установлен возраст, равный периоду, примерно 1290-1213 годам до нашей эры. Лабораторная экспертиза указала на компоненты, входящие в состав древнего сыра, который обнаружен на территории исторического Египта. Продукт содержал болезнетворные организмы, которые вызывают заболевание, представляющее «средиземноморскую лихорадку». Данный недуг упоминается в древних летописях, он вызывал слабость, жертвами его были не только люди, но и животные.

Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в Египте


Саккара представляет археологический комплекс в окрестностях столицы Египта. Много тысяч лет назад здесь располагался некрополь. Древние жители страны верили в существование загробной жизни, по этому в гробницах можно найти не только пищу, но так же оружие и другие предметы.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:00
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