Сыр возрастом более 3200 лет найден учеными в Египте

Информацию о находке опубликовала египетская газета «Youm7». Итальянские археологи проводили раскопки совместно с коллегами из Каирского университета. Обнаружен тройной сыр в гробнице, найденной на территории комплекса Саккара, недалеко от Каира. Находку определили, как самый древний из сыров, найденных в последнее время. Учеными установлен возраст, равный периоду, примерно 1290-1213 годам до нашей эры. Лабораторная экспертиза указала на компоненты, входящие в состав древнего сыра, который обнаружен на территории исторического Египта. Продукт содержал болезнетворные организмы, которые вызывают заболевание, представляющее «средиземноморскую лихорадку». Данный недуг упоминается в древних летописях, он вызывал слабость, жертвами его были не только люди, но и животные.Саккара представляет археологический комплекс в окрестностях столицы Египта. Много тысяч лет назад здесь располагался некрополь. Древние жители страны верили в существование загробной жизни, по этому в гробницах можно найти не только пищу, но так же оружие и другие предметы.