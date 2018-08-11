Муж Ани Лорак впервые после уличения в измене заговорил об инциденте

По мнению Мурата Налчаджиоглу, никому даже близко не знакомы те чувства и переживания, которые у него внутри. Несмотря на то, что супруг всячески показывает себя как примерного семьянина, некоторые из поклонников все же до сих пор не могут простить ему такое предательство в отношении своей красавицы-жены.Кроме того, супруг Ани Лорак порекомендовал подписчикам не стараться оценивать его личный поступок со своей стороны, так как никому не удастся даже частично раскрыть те мысли, которые хранятся у него в голове. В настоящее время известно, что певица со своей дочерью отправилась в Израиль на отдых. Мурат Налчаджиоглу сообщил фанатам, что семейные отношения в отличном состоянии и никаких поводов для переживания ни у кого быть не должно. Так муж Ани Лорак обвинил прессу в том, что произошедшие события существенно преувеличены. Преданные фанаты певицы не перестают осыпать девушку комплиментами, стараясь повлиять на восстановление ее душевного состояния.