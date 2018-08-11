Муж Ани Лорак впервые после уличения в измене заговорил об инциденте
Сегодня стали известны некоторые подробности измены мужа Ани Лорак, который сам впервые прокомментировал случившееся. Молодой человек посчитал разумным отреагировать на произошедшее на своей странице в социальной сети.
По мнению Мурата Налчаджиоглу, никому даже близко не знакомы те чувства и переживания, которые у него внутри. Несмотря на то, что супруг всячески показывает себя как примерного семьянина, некоторые из поклонников все же до сих пор не могут простить ему такое предательство в отношении своей красавицы-жены.
Кроме того, супруг Ани Лорак порекомендовал подписчикам не стараться оценивать его личный поступок со своей стороны, так как никому не удастся даже частично раскрыть те мысли, которые хранятся у него в голове. В настоящее время известно, что певица со своей дочерью отправилась в Израиль на отдых. Мурат Налчаджиоглу сообщил фанатам, что семейные отношения в отличном состоянии и никаких поводов для переживания ни у кого быть не должно. Так муж Ани Лорак обвинил прессу в том, что произошедшие события существенно преувеличены. Преданные фанаты певицы не перестают осыпать девушку комплиментами, стараясь повлиять на восстановление ее душевного состояния.
По мнению Мурата Налчаджиоглу, никому даже близко не знакомы те чувства и переживания, которые у него внутри. Несмотря на то, что супруг всячески показывает себя как примерного семьянина, некоторые из поклонников все же до сих пор не могут простить ему такое предательство в отношении своей красавицы-жены.
Кроме того, супруг Ани Лорак порекомендовал подписчикам не стараться оценивать его личный поступок со своей стороны, так как никому не удастся даже частично раскрыть те мысли, которые хранятся у него в голове. В настоящее время известно, что певица со своей дочерью отправилась в Израиль на отдых. Мурат Налчаджиоглу сообщил фанатам, что семейные отношения в отличном состоянии и никаких поводов для переживания ни у кого быть не должно. Так муж Ани Лорак обвинил прессу в том, что произошедшие события существенно преувеличены. Преданные фанаты певицы не перестают осыпать девушку комплиментами, стараясь повлиять на восстановление ее душевного состояния.