Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов Smart ForTwo 125R

Опытные мастера приняли решение в очередной раз представить публике свое видение на автомобиль, выполнив целый ряд комплексных изменений, направленных на внешний вид и технические параметры автомобиля. Таким образом, остались считанные дни до выпуска совершенно нового Smart ForTwo 125R. Если некоторые из ранее представленных моделей ателье можно было спутать с заряженными версиями именитых брендов, то нынешняя модификация вряд ли будет соотнесена с кем-либо, кроме ателье Brabus. Однако нужно отметить, что разработчики пополнят рынок лишь ограниченным лимитом автомобилей – 125 единиц.Благодаря внесенным изменениям теперь 0,9-литровый двигатель достиг крутящего момента до 200 Нм. Кроем того, достичь скорости 100 км в час теперь возможно будет всего за 9,2 секунды. Несмотря на малый объем двигателя, специалисты ателье смогли также увеличить максимальную скорость движения до 175 км в час. Остальные достоинства новинки Smart ForTwo 125R можно будет узнать несколько позже после официальной презентации.