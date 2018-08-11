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Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов Smart ForTwo 125R

Известное автомобильное ателье Brabus порадовало клиентов запуском нового проекта, который имеет высокие шансы на успех. Речь идет об ограниченной серии кабриолета под названием Smart ForTwo 125R.

Опытные мастера приняли решение в очередной раз представить публике свое видение на автомобиль, выполнив целый ряд комплексных изменений, направленных на внешний вид и технические параметры автомобиля. Таким образом, остались считанные дни до выпуска совершенно нового Smart ForTwo 125R. Если некоторые из ранее представленных моделей ателье можно было спутать с заряженными версиями именитых брендов, то нынешняя модификация вряд ли будет соотнесена с кем-либо, кроме ателье Brabus. Однако нужно отметить, что разработчики пополнят рынок лишь ограниченным лимитом автомобилей – 125 единиц.

Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов Smart ForTwo 125R


Благодаря внесенным изменениям теперь 0,9-литровый двигатель достиг крутящего момента до 200 Нм. Кроем того, достичь скорости 100 км в час теперь возможно будет всего за 9,2 секунды. Несмотря на малый объем двигателя, специалисты ателье смогли также увеличить максимальную скорость движения до 175 км в час. Остальные достоинства новинки Smart ForTwo 125R можно будет узнать несколько позже после официальной презентации.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 00:00
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