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В поезде умер 34-летний художник «распявший» Гагарина

Умер 34-летний автор картин с распятым Юрием Гагариным и 12-метровым портретом писателя Сергея Есенина. Александр Жунев ушел из жизни из-за сердечной недостаточности в поезде Москва - Пермь.

В поезде умер 34-летний художник «распявший» Гагарина


Художник умер во сне, его супруга, Анна Жунева, рассказала о случившемся в Facebook, пригласив жителей Перми проводить Александра в последний путь, придя на его похороны или принеся свечи к рисункам на городских стенах. Для своих работ Жунев использовал не холсты и бумагу, а дома или коммуникационные постройки, которые были заброшены. Пользователи Сети уже выразили свои соболезнования семье художника.

О своем муже Анна написала «Саша принадлежал не столько нашей семье, сколько идеям, направленными за пределы спокойной частной жизни. Он мечтал преобразить мир, делать его интересней и ярче. У него это прекрасно получалось».


Александр делал не только граффити, но и собирал портреты из опавшей листвы. Произведения Жунева можно встретить не только на улицах Перми, но также Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В последнем городе художник планировал нарисовать Евгения Чичерина и подыскивал участок для этого, но так и не дождался начала работы.

 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:09
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