В поезде умер 34-летний художник «распявший» Гагарина
Умер 34-летний автор картин с распятым Юрием Гагариным и 12-метровым портретом писателя Сергея Есенина. Александр Жунев ушел из жизни из-за сердечной недостаточности в поезде Москва - Пермь.
Художник умер во сне, его супруга, Анна Жунева, рассказала о случившемся в Facebook, пригласив жителей Перми проводить Александра в последний путь, придя на его похороны или принеся свечи к рисункам на городских стенах. Для своих работ Жунев использовал не холсты и бумагу, а дома или коммуникационные постройки, которые были заброшены. Пользователи Сети уже выразили свои соболезнования семье художника.
Александр делал не только граффити, но и собирал портреты из опавшей листвы. Произведения Жунева можно встретить не только на улицах Перми, но также Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В последнем городе художник планировал нарисовать Евгения Чичерина и подыскивал участок для этого, но так и не дождался начала работы.
Художник умер во сне, его супруга, Анна Жунева, рассказала о случившемся в Facebook, пригласив жителей Перми проводить Александра в последний путь, придя на его похороны или принеся свечи к рисункам на городских стенах. Для своих работ Жунев использовал не холсты и бумагу, а дома или коммуникационные постройки, которые были заброшены. Пользователи Сети уже выразили свои соболезнования семье художника.
О своем муже Анна написала «Саша принадлежал не столько нашей семье, сколько идеям, направленными за пределы спокойной частной жизни. Он мечтал преобразить мир, делать его интересней и ярче. У него это прекрасно получалось».
Александр делал не только граффити, но и собирал портреты из опавшей листвы. Произведения Жунева можно встретить не только на улицах Перми, но также Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В последнем городе художник планировал нарисовать Евгения Чичерина и подыскивал участок для этого, но так и не дождался начала работы.
Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 20:09