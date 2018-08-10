В поезде умер 34-летний художник «распявший» Гагарина

О своем муже Анна написала «Саша принадлежал не столько нашей семье, сколько идеям, направленными за пределы спокойной частной жизни. Он мечтал преобразить мир, делать его интересней и ярче. У него это прекрасно получалось».

Художник умер во сне, его супруга, Анна Жунева, рассказала о случившемся в Facebook, пригласив жителей Перми проводить Александра в последний путь, придя на его похороны или принеся свечи к рисункам на городских стенах. Для своих работ Жунев использовал не холсты и бумагу, а дома или коммуникационные постройки, которые были заброшены. Пользователи Сети уже выразили свои соболезнования семье художника.Александр делал не только граффити, но и собирал портреты из опавшей листвы. Произведения Жунева можно встретить не только на улицах Перми, но также Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. В последнем городе художник планировал нарисовать Евгения Чичерина и подыскивал участок для этого, но так и не дождался начала работы.