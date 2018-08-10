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Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов для межзвездного путешествия

Эксперты считают, что межзвездное путешествие на самом деле требует долгосрочного основательного подхода не только в плане технологических разработок, которых пока нет, но и также в плане человеческих ресурсов.

Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов для межзвездного путешествия


Потребуется несколько десятилетий целенаправленной и дорогостоящей работы, чтобы осуществить взлет флота роботизированного нанокласса к потенциально обитаемым экзопланетам, так как только полет на Луну занял 10 лет подготовки, сказал Зак Манчестер, член консультативного комитета «Прорыв Starshot», проекта, миссия которого и состоит в запуске флотилии для межзвездного вояжа.

Проект Starshot стремится запустить свой первый корабль в течение 30 лет. Если все будет идти по плану, первой в плане проверки на обитаемость является экзопланета Проксима Центавра b, которая вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезде, красного карлика Проксима Центавра. Другие зонды будут нацелены на близлежащие чуждые миры в относительно короткие сроки после полета в соседнюю звездную систему.

Проект Starshot инвестируется российским миллиардером Юрием Милнером. Но полная межзвездная разведка будет стоить значительно дороже. И в дополнение к экономическим, культурным и социологическим проблемам, должны быть преодолены значительные технические проблемы.

 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 19:44
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