Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов для межзвездного путешествия

Потребуется несколько десятилетий целенаправленной и дорогостоящей работы, чтобы осуществить взлет флота роботизированного нанокласса к потенциально обитаемым экзопланетам, так как только полет на Луну занял 10 лет подготовки, сказал Зак Манчестер, член консультативного комитета «Прорыв Starshot», проекта, миссия которого и состоит в запуске флотилии для межзвездного вояжа.Проект Starshot стремится запустить свой первый корабль в течение 30 лет. Если все будет идти по плану, первой в плане проверки на обитаемость является экзопланета Проксима Центавра b, которая вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезде, красного карлика Проксима Центавра. Другие зонды будут нацелены на близлежащие чуждые миры в относительно короткие сроки после полета в соседнюю звездную систему.Проект Starshot инвестируется российским миллиардером Юрием Милнером. Но полная межзвездная разведка будет стоить значительно дороже. И в дополнение к экономическим, культурным и социологическим проблемам, должны быть преодолены значительные технические проблемы.