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Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для организма человека

Поваренная соль, известная еще как хлорид натрия, представляет химическое соединение, которое полезно для организма человека. Только необходимо соблюдать умеренное его употребление. Как сообщается в издании Lancet, ученые Канады опровергли существующие мифы о вреде соли.

Общепринятое мнение, подтвержденное медициной, указывает на вредные последствия для сердечно-сосудистой системы от употребления соли. Она повышает артериального давления, а так же провоцирует инфаркты. Согласно исследованиям канадских ученых выясняется, что вредность соли преувеличена, при этом действует она не хуже любого другого продукта, который ежедневно употребляют люди.

Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для организма человека


Как объяснили сотрудники Института исследований здоровья населения в Канаде, специалистами изучены медицинские данные сотен тысяч человек. В результате можно утверждать, что если где-то и можно встретить связь между болезнями сердца и употреблением соли, то только в Китае, где кулинарные традиции связанны с соевым соусом, в результате чего люди потребляют слишком много соли. Только это больше локальная проблема. В большинстве своем, люди страдают из-за того, что употребляют недостаточное количество соли. Это приводит к совершенно другим нарушениям для здоровья человека.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:40
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