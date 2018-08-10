АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Следователи выясняют источники богатства Александра Шестуна

Следователи выясняют источники богатства Александра Шестуна, руководителя Серпуховскго района Московской области. Первая же проверка показала, что его расходы в разы превышают доходы, что не могло не вызвать подозрений.

Следователи выясняют источники богатства Александра Шестуна


Как сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону, обвиняемый в превышении служебных полномочий Александр Шестун был задержан до 13 августа. В ходе проверки было установлено, что Шестун вместе с женой с 2012 по 2017 годы декларировали доходы в размере 11,4 миллиона рублей.

В 2014 году он стал владельцем подмосковного коттеджа с земельным участком стоимостью около 36 миллионов рублей. Также у обвиняемого и его близких родственников обнаружился целый парк дорогих иномарок.

Поводом для задержания и начала расследования деятельности Шестуна стал тот факт, что по его распоряжению некая коммерческая фирма получила в свое пользование несколько земельных наделов, чем был нанесен ущерб местному бюджету в размере 63 миллионов рублей.

По решению суда, имущество Шестуна попало под арест. Следствие продолжается.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Вчера, 23:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для
Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов
Следователи выясняют источники богатства
Луны Юпитера излучают смертельное
В Бишкеке подорвали автомобиль российского
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
В Архангельске медведь напал на человека, который
Сибирские ученые рассматривают возможность
Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в
Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила
Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на
Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом
В Московской области от бабушкиных таблеток
Актрисе-мусульманке предложили сменить религию
Мама Тимати по-тихому ненавидит Анастасию Решетову
Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили
Пышная модель Plus Size поразила снимком в
Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила
Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей
Каллисто: Факты о не совсем мертвой луне Юпитера
Ученые рассказали о причинах быстрого
Автономные мягкие роботы будут имитировать любой
Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова
В поезде умер 34-летний художник «распявший»
Ученые нашли в мозге «центр пессимизма»
Любовь Успенская высказалась об "обиженном"
В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на
Охранник ночного клуба в Ташкенте убил чемпиона
Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов
Просмотреть все новости