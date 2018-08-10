Следователи выясняют источники богатства Александра Шестуна

Как сегодня сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону, обвиняемый в превышении служебных полномочий Александр Шестун был задержан до 13 августа. В ходе проверки было установлено, что Шестун вместе с женой с 2012 по 2017 годы декларировали доходы в размере 11,4 миллиона рублей.В 2014 году он стал владельцем подмосковного коттеджа с земельным участком стоимостью около 36 миллионов рублей. Также у обвиняемого и его близких родственников обнаружился целый парк дорогих иномарок.Поводом для задержания и начала расследования деятельности Шестуна стал тот факт, что по его распоряжению некая коммерческая фирма получила в свое пользование несколько земельных наделов, чем был нанесен ущерб местному бюджету в размере 63 миллионов рублей.По решению суда, имущество Шестуна попало под арест. Следствие продолжается.