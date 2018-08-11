Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию
Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность.
После подведения итогов последней проверки, которая прошла совсем недавно нарушений в образовательном учреждении выявлено не было. Приказ уже опубликован на официальном сайте Европейского университета в Санкт-Петербурге от 10 августа.
Образовательное учреждение подало заявление на возвращение лицензии 4 июля текущего года. Вернуть свое право на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге удалось лишь с четвертого раза. В последний раз вузу отказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве потребовали установить в заведении 4 серверных шкафа.
Европейский университет в Санкт-Петербурге открыл свои двери для студентов еще в 1994 году. Образовательное учреждение известно тем, что в нем большое значение уделяют изучению общественных и социальных наук. Вуз обучает на программах магистратуры, аспирантур и пользуется большой популярностью среди студентов.
После подведения итогов последней проверки, которая прошла совсем недавно нарушений в образовательном учреждении выявлено не было. Приказ уже опубликован на официальном сайте Европейского университета в Санкт-Петербурге от 10 августа.
В него говориться «В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности запись о предоставлении лицензии».
Образовательное учреждение подало заявление на возвращение лицензии 4 июля текущего года. Вернуть свое право на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге удалось лишь с четвертого раза. В последний раз вузу отказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве потребовали установить в заведении 4 серверных шкафа.
Европейский университет в Санкт-Петербурге открыл свои двери для студентов еще в 1994 году. Образовательное учреждение известно тем, что в нем большое значение уделяют изучению общественных и социальных наук. Вуз обучает на программах магистратуры, аспирантур и пользуется большой популярностью среди студентов.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:00