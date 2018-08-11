АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.68 USD 66.91
Курс валют на 11.08.2018

Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию

Рособрнадзор вернул Европейскому университету в Санкт-Петербурге лицензию на образовательную деятельность.

Европейскому университету в Санкт-Петербурге вернули лицензию


После подведения итогов последней проверки, которая прошла совсем недавно нарушений в образовательном учреждении выявлено не было. Приказ уже опубликован на официальном сайте Европейского университета в Санкт-Петербурге от 10 августа.

В него говориться «В день издания настоящего приказа внести в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности запись о предоставлении лицензии».


Образовательное учреждение подало заявление на возвращение лицензии 4 июля текущего года. Вернуть свое право на образовательную деятельность Европейскому университету в Санкт-Петербурге удалось лишь с четвертого раза. В последний раз вузу отказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве потребовали установить в заведении 4 серверных шкафа.

Европейский университет в Санкт-Петербурге открыл свои двери для студентов еще в 1994 году. Образовательное учреждение известно тем, что в нем большое значение уделяют изучению общественных и социальных наук. Вуз обучает на программах магистратуры, аспирантур и пользуется большой популярностью среди студентов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Группа «Ногу свело» снимет клип вместе с
Европейскому университету в Санкт-Петербурге
Учеными опровергнуты мифы про опасность соли для
Brabus выпустит 125 «заряженных» кабриолетов
Следователи выясняют источники богатства
Луны Юпитера излучают смертельное
В Бишкеке подорвали автомобиль российского
Фото политических лидеров, когда о них не знал мир
В Архангельске медведь напал на человека, который
Сибирские ученые рассматривают возможность
Завод каркасов кабин «КАМАЗ» осенью запустят в
Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила
Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на
Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом
В Московской области от бабушкиных таблеток
Актрисе-мусульманке предложили сменить религию
Мама Тимати по-тихому ненавидит Анастасию Решетову
Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили
Пышная модель Plus Size поразила снимком в
Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила
Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей
Каллисто: Факты о не совсем мертвой луне Юпитера
Ученые рассказали о причинах быстрого
Автономные мягкие роботы будут имитировать любой
Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова
В поезде умер 34-летний художник «распявший»
Ученые нашли в мозге «центр пессимизма»
Любовь Успенская высказалась об "обиженном"
В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на
Просмотреть все новости