В Бишкеке подорвали автомобиль российского бизнесмена Александра Гайдукова

Тревожный звонок на пульт дежурного поступил около полудня по местному времени. Жители домов, расположенных в районе пересечения улиц Рыскулова и Исанова, сообщили о нескольких сильных хлопках, которые были слышны со стороны двора.Проверяя информацию, стражи порядка установили, что источником подозрительны хлопков стала детонация взрывного устройства. Неизвестные преступники прикрепили бомбу ко днищу автомобиля Lexus 570, владельцем которого оказался Александр Гайдуков.Сообщается также, что в непосредственной близости от взрыва расположен офис компании, которую возглавляет Гайдуков. В прессе припомнили, что на Александра Гайдукова уже совершалась попытка покушения несколько лет назад.