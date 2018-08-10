Охранник ночного клуба в Ташкенте убил чемпиона Узбекистана по ММА

В сети рассматривается в качестве основной версия о том, что чемпион республики по смешанным единоборствам предпринял попытку пронести в здание ночного клуба нож, однако охранник заведения выявил запрещенное холодное оружие и остановил спортсмена. В ходе дальнейшего конфликта со службой безопасности заведения началась драка, в результате которой молодой человек получил ранение.Практически сразу после инцидента к месту происшествия прибыла бригада скорой помощи, однако множество ножевых ранений стали решающими, спортсмен умер от потери крови. В настоящее время в ташкентской прокуратуре возбудили уголовное дело по факту убийства, а также изучаются все обстоятельства произошедшего в ночном клубе. Данных о том, задержан ли охранник, нанесший ранения бойцу, пока не представлено.