После удаление «комков Биша» Александра Шева намерена сдуть губы
После того, как Александра Шева покинула телепроект «Дом-2», она принялась изменять свою внешность – поначалу она отправилась к визажисту и изменила прическу, а позже легла на хирургический стол и надумала кардинально убрать проблемные участки, за которые ее так нещадно критиковали хейтеры.
Первым делом Александра избавилось от так называемых «комков Биша»– они слегка полнили ее лицо, поэтому именно за них принялись ее местные хирурги. Когда все думали, что пластические вмешательства прекратятся и Шева сделала то, что ей было нужно, та вдруг заявила, что это только начало ее пути к преображению.
Теперь скандальная экс-участница «Дома-2» размышляет над тем, чтобы уменьшить объем своих губ, которые до этого существенно перекачала. Многие выражали свое мнение, что Шева слишком переусердствовала с губами и теперь ей нужно выполнить процедуру в обратном порядке. Так, девушка прислушалась многих и теперь воспользуется услугами хирургов и сбавит форму.
Кроме того, недавно стало известно, что Саша устроилась администратором в салон красоты – девушка будет заниматься тем, что ей нравится. Об этом она сообщила своим подписчикам на странице в социальной сети Instagram.
Первым делом Александра избавилось от так называемых «комков Биша»– они слегка полнили ее лицо, поэтому именно за них принялись ее местные хирурги. Когда все думали, что пластические вмешательства прекратятся и Шева сделала то, что ей было нужно, та вдруг заявила, что это только начало ее пути к преображению.
Теперь скандальная экс-участница «Дома-2» размышляет над тем, чтобы уменьшить объем своих губ, которые до этого существенно перекачала. Многие выражали свое мнение, что Шева слишком переусердствовала с губами и теперь ей нужно выполнить процедуру в обратном порядке. Так, девушка прислушалась многих и теперь воспользуется услугами хирургов и сбавит форму.
Кроме того, недавно стало известно, что Саша устроилась администратором в салон красоты – девушка будет заниматься тем, что ей нравится. Об этом она сообщила своим подписчикам на странице в социальной сети Instagram.