АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

После удаление «комков Биша» Александра Шева намерена сдуть губы

После того, как Александра Шева покинула телепроект «Дом-2», она принялась изменять свою внешность – поначалу она отправилась к визажисту и изменила прическу, а позже легла на хирургический стол и надумала кардинально убрать проблемные участки, за которые ее так нещадно критиковали хейтеры.

Первым делом Александра избавилось от так называемых «комков Биша»– они слегка полнили ее лицо, поэтому именно за них принялись ее местные хирурги. Когда все думали, что пластические вмешательства прекратятся и Шева сделала то, что ей было нужно, та вдруг заявила, что это только начало ее пути к преображению.

После удаление «комков Биша» Александра Шева намерена сдуть губы

Теперь скандальная экс-участница «Дома-2» размышляет над тем, чтобы уменьшить объем своих губ, которые до этого существенно перекачала. Многие выражали свое мнение, что Шева слишком переусердствовала с губами и теперь ей нужно выполнить процедуру в обратном порядке. Так, девушка прислушалась многих и теперь воспользуется услугами хирургов и сбавит форму.

Кроме того, недавно стало известно, что Саша устроилась администратором в салон красоты – девушка будет заниматься тем, что ей нравится. Об этом она сообщила своим подписчикам на странице в социальной сети Instagram.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:36
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская высказалась об "обиженном"
В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на
Охранник ночного клуба в Ташкенте убил чемпиона
Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов
Ученые определили связь между речью приматов и
Богдане Осиповой за похищение детей грозит 83
Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали
Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking
Ледяные листы последнего Ледникового периода
SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon
Повышать рождаемость в России будет Кавказ и
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
По мнению зрителей «Дома-2», участницы
Здоровое питание может стать опасным для
Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2»
Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро
После рождения сына от Нелли Ермолаевой
Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд
В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой
Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась
Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера
Infiniti представит новый родстер-электрокар
Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не
На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию
Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется
Просмотреть все новости