Роман Капаклы и Марина Африкантова решили зарегистрировать свой брак в Москве

Сам Роман часто признавался подписчикам, что не готов к настоящей ответственности в лице свадебных обязанностей – у него нет силы к серьезным отношениям, к мыслям о детях, о своей квартире, а также нет возможности на данном этапе жизни содержать супругу, поэтому брак может не выдержать его поведения и развалиться.Но все же, как стало известно лишь недавно, Капаклы морально созрел для такого поступка, поэтому предложил Африкантовой по-настоящему жениться. По приезду в Москву они решили отправиться в ЗАГС, чтобы официально подать заявление на бракосочетание и последующую регистрацию.Еще совсем недавно ни Капаклы, ни Африкантова не были готовы к такому большому шагу. Но последние события изменили молодых людей и они вместе решили официально соединить свои отношения.