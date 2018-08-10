Роман Капаклы и Марина Африкантова решили зарегистрировать свой брак в Москве
Совсем недавно на Сейшельских островах состоялась свадьба Романа Капаклы и Марины Африкантовой. Долгое время молодые люди не могли решиться на такой шаг, но тем не менее пришли к соглашению, что оба готовы к этому, однако так как эта свадьба по местным правилам не имеет юридической силы, этот шаг не всеми был расценен, как настоящее замужество.
Сам Роман часто признавался подписчикам, что не готов к настоящей ответственности в лице свадебных обязанностей – у него нет силы к серьезным отношениям, к мыслям о детях, о своей квартире, а также нет возможности на данном этапе жизни содержать супругу, поэтому брак может не выдержать его поведения и развалиться.
Но все же, как стало известно лишь недавно, Капаклы морально созрел для такого поступка, поэтому предложил Африкантовой по-настоящему жениться. По приезду в Москву они решили отправиться в ЗАГС, чтобы официально подать заявление на бракосочетание и последующую регистрацию.
Еще совсем недавно ни Капаклы, ни Африкантова не были готовы к такому большому шагу. Но последние события изменили молодых людей и они вместе решили официально соединить свои отношения.
Сам Роман часто признавался подписчикам, что не готов к настоящей ответственности в лице свадебных обязанностей – у него нет силы к серьезным отношениям, к мыслям о детях, о своей квартире, а также нет возможности на данном этапе жизни содержать супругу, поэтому брак может не выдержать его поведения и развалиться.
Но все же, как стало известно лишь недавно, Капаклы морально созрел для такого поступка, поэтому предложил Африкантовой по-настоящему жениться. По приезду в Москву они решили отправиться в ЗАГС, чтобы официально подать заявление на бракосочетание и последующую регистрацию.
Еще совсем недавно ни Капаклы, ни Африкантова не были готовы к такому большому шагу. Но последние события изменили молодых людей и они вместе решили официально соединить свои отношения.