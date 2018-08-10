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В Архангельске медведь напал на человека, который хотел сделать с ним селфи

В центре Архангельска медведь напал на молодого мужчину, который хотел сделать с ним селфи. Пострадавший получил серьезные травмы, а зверя застрелили прибывшие на место происшествия стражи порядка.

В Архангельске медведь напал на человека, который хотел сделать с ним селфи


Как сообщили официальные представители УМВД РФ по региону, медведь появился сначала возле одного из торговых центров, потом отошел подальше и спрятался за забором, откуда продолжал наблюдать за окружающими.

Но потом мужчина (1996 года рождения) решил воспользоваться ситуацией, чтобы сделать совместное фото с косолапым хищником. Но тот не понял смысла маневра и набросился на обидчика, причинив ему серьезные травмы рук и головы.

И только усилия сотрудников ГИБДД позволили не допустить еще большей беды. Сначала прозвучал выстрел в воздух, после чего стрельба была открыта уже по медведю.

Биологи поясняют, что более частое появление медведей на улицах городов объясняется их массовым размножением и легкомысленностью людей, которые не только подкармливают хищников, но и сами пытаются с ними дружить. Но эти животные являются очень хитрыми и опасными, а представления о медведе, как о плюшевой игрушке, далеки от реальности.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 22:30
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