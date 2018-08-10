Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд

Однако многие пользователи уверены, что в реальной жизни супруги выглядят гораздо хуже, нежели на фото, которые они публикуют в микроблогах, да и питаются не всегда правильно.Это подтверждают многочисленные фотографии и видео, на которых Вика и Антон запечатлены без фотошопа и какой-либо другой коррекции. Кроме того, некоторые подписчики неоднократно видели, как они питались в обычных фудкортах и забегаловках, расположенных в торговых центрах.Так, к примеру, несколько дней назад в Сети появился снимок, на котором запечатлены поедающие бургеры Романец и Гусев за столиком одного из заведений быстрого питания.А сегодня появился еще кадр. На нем видно, как молодой человек делает заказ в кафе Sambusa, славящемся едой быстрого приготовления. Это еще раз доказало то, что на самом деле супруги обманывают своих подписчиков, рассказывая, что они не питаются вредной пищей и ежедневно посещают спортзал.