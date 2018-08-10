Любовь Успенская высказалась об "обиженном" Киркорове

По некоторым слухам, которые распространяются в сети, Филипп Киркоров был крайне категорично настроен в отношении того, что Успенская намеревается заняться в сфере шоу-бизнеса. Увидеть хронологию конфликта достаточно просто, ведь популярный отечественный исполнитель практически сразу после ссоры удалился со всех страниц Успенской в социальной сети. Вместе с тем, сама певица позволила себе привести сравнение в отношении Филиппа Киркорова, указав на то, что даже женщины не ведут себя так, как поступил он.Столь неприятная фраза была озвучена в контексте того, что король отечественной эстрады крайне серьезно воспринял обиду на Успенскую, не воспринимая никаких аргументов и шуток. Несмотря на сложные отношения между двумя известными личностями, певица все же озвучила желание вновь начать общаться с Киркоровым, однако только в том случае, если он станет более адекватно реагировать на те или иные события.