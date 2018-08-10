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После рождения сына от Нелли Ермолаевой отвернулись друзья

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева пожаловалась на то, что с появлением ребенка ее жизнь в корне поменялась. Причем по большому счету из-за друзей, которые раньше писали и звонили едва ли не каждый день, а теперь перестали выходить с ней на связь.

Напомним, что первенец девушки появился в феврале текущего года. Мальчику нет еще и года, однако благодаря своим родителям он побывал уже в нескольких странах, а вот с их приятелями ему познакомиться так и не удалось, поскольку те оборвали всякое общение.

После рождения сына от Нелли Ермолаевой отвернулись друзья


Расстроенная Нелли признается, что некоторые люди, с которыми она раньше очень часто виделась, перестали фигурировать в ее жизни, аргументируя это тем, что из-за ребенка они не знают, когда можно звонить и вообще стоит ли это делать, ведь молодые родители бывают настолько заняты своими детьми, что у них не остается времени и сил на все остальное.

Молодая мама не видит никаких помех в общении с друзьями, после появления сына, так как ее интересы не изменились – она по-прежнему любит путешествовать и старается вести активный образ жизни, не ограничивая себя ни в чем.

После рождения сына от Нелли Ермолаевой отвернулись друзья

«Вот почему, скажите мне, молю! Неужели общение может измениться из-за ребенка, если вы хорошо общаетесь? Или тебя ценили только тогда, когда ты мог сорваться на тусовку? Да я не собираюсь при встрече разговаривать про памперсы…», - сокрушается Ермолаева.

Нелли не отрицает, что в каком-то плане они с мужем действительно стали другими, но эти изменения произошли в положительную, а не в отрицательную сторону.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:27
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