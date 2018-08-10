Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро встретит свою любовь и обзаведется детьми

«Сереже нужно отправиться в путешествие и отдохнуть. Во время отпуска у него есть шанс познакомиться со второй половинкой», - заявляет парапсихолог.

Сейчас парень живет в Москве, однако найти вторую половинку ему пока не удалось. Однако экстрасенсы советуют ему не расстраиваться, так как уверены: скоро его ждет судьбоносная встреча.Так, по словам парапсихолога Алексея Сената, Сергею не удалось создать крепкий союз в периметре потому, что никто из представленных кандидаток не мог дать ему необходимое душевное тепло.Специалист утверждает, что Марго в душе маленькая и капризная девушка, ставящая свое личное эго выше всего остального. Юля тоже совершенно не подходит парню, так как за ее милой внешностью скрывается жесткий характер с желанием держать все под своим контролем, а Кучеров не тот человек, кто будет ходить на коротком поводке.Специалист по ауре Илья Саглиани отмечает, что избранница Сергея должна обладать сильным характером. Она должна быть состоявшейся личностью, чтобы стать для молодого человека своеобразным мотиватором и заставлять его двигаться вперед.Алексей Сената советует экс-участнику искать возлюбленную вдалеке от родного дома, отмечая, что она уже на горизонте.