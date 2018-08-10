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Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро встретит свою любовь и обзаведется детьми

Возвращение на телепроект «Дом-2» Сергея Кучерова оказалось неудачным, поскольку ему не удалось помириться с Юлией Ефременковой, а также построить отношения с Миленой Безбородовой и Маргаритой Овсянниковой.

Сейчас парень живет в Москве, однако найти вторую половинку ему пока не удалось. Однако экстрасенсы советуют ему не расстраиваться, так как уверены: скоро его ждет судьбоносная встреча.

Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро встретит свою любовь и обзаведется детьми


Так, по словам парапсихолога Алексея Сената, Сергею не удалось создать крепкий союз в периметре потому, что никто из представленных кандидаток не мог дать ему необходимое душевное тепло.

Специалист утверждает, что Марго в душе маленькая и капризная девушка, ставящая свое личное эго выше всего остального. Юля тоже совершенно не подходит парню, так как за ее милой внешностью скрывается жесткий характер с желанием держать все под своим контролем, а Кучеров не тот человек, кто будет ходить на коротком поводке.

Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро встретит свою любовь и обзаведется детьми


Специалист по ауре Илья Саглиани отмечает, что избранница Сергея должна обладать сильным характером. Она должна быть состоявшейся личностью, чтобы стать для молодого человека своеобразным мотиватором и заставлять его двигаться вперед.

Алексей Сената советует экс-участнику искать возлюбленную вдалеке от родного дома, отмечая, что она уже на горизонте.

«Сереже нужно отправиться в путешествие и отдохнуть. Во время отпуска у него есть шанс познакомиться со второй половинкой», - заявляет парапсихолог.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:28
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