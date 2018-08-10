Сибирские ученые рассматривают возможность лечения описторхоза с помощью грибов

Как отметили специалисты института, создание новых препаратов против описторхоза актуально на сегодняшний день. Большинство доступных лекарств ограничены по своей результативности, а предложения народной медицины малоэффективны.Сообщения прокомментировал Дамир Августинович, старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов патологических процессов Института, который рассказал, что изучение альтернативных природных соединений, основное направление при разработке эффективных новых препаратов. Для примера использовали грибы лисички, экстракт которых уже использует китайская медицина, как противогельминтное средство. При этом специалистами не только подтверждена эффективность лисичек, но и определено отсутствие побочных последствий для организма.На следующем шаге, ученые протестируют все доступные соединения и выберут наиболее эффективные составы для нового поколения антигельминтных препаратов. Так же, учеными ведутся работы по поиску альтернативных средств, среди доступных природных соединений. Рассматривается возможность модификации действующих лекарств, а так же химический синтез новых препаратов.