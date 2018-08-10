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Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2» особых условий проживания

Несколько дней назад зрители телепроекта «Дом-2» узнали, что Илья Яббаров в статусе свободного мужчины отправился на Сейшельские острова, потребовав, чтобы его не заставляли участвовать в различных конкурсах, а также не тревожили провокациями и не подпускали девиц.

И ведущие согласились на его требования, только лишь для того, чтобы парень покинул Поляну и перестал раздражать беременную Алену Савкину, которой нельзя нервничать из-за угрозы потерять ребенка.

Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2» особых условий проживания

Однако Андрей Шабарин, собравший в периметре вокруг себя целый гарем из девушек, тоже захотел особых условий проживания. Ему не нравится жить в мужской спальне, а потому он требует от ведущих отдельную комнату, где он сможет поочередно принимать всех своих избранниц.

Тем не менее, ведущие телестройки относятся к молодому человеку не так дружелюбно, как Яббарову, а потому ответили ему отказом. Ксения Бородина подчеркнула, что единственное, чем она может ему помочь, это отправить за ворота, где он сможет поселиться в каком-нибудь пансионате и крутить романы сразу с несколькими девушками. Но от такого предложения Андрей поспешил оказаться.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:28
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