Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2» особых условий проживания

И ведущие согласились на его требования, только лишь для того, чтобы парень покинул Поляну и перестал раздражать беременную Алену Савкину, которой нельзя нервничать из-за угрозы потерять ребенка.Однако Андрей Шабарин, собравший в периметре вокруг себя целый гарем из девушек, тоже захотел особых условий проживания. Ему не нравится жить в мужской спальне, а потому он требует от ведущих отдельную комнату, где он сможет поочередно принимать всех своих избранниц.Тем не менее, ведущие телестройки относятся к молодому человеку не так дружелюбно, как Яббарову, а потому ответили ему отказом. Ксения Бородина подчеркнула, что единственное, чем она может ему помочь, это отправить за ворота, где он сможет поселиться в каком-нибудь пансионате и крутить романы сразу с несколькими девушками. Но от такого предложения Андрей поспешил оказаться.