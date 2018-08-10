По мнению зрителей «Дома-2», участницы телепроекта перестают быть женщинами

В пример они привели Александра Гобозова, который несколько месяцев пытался построить отношения с болгаркой Иваной Диловой но та, хоть и соглашалась с утверждением, что они пара, напрочь отказывалась убирать в общей комнате и готовить для своего мужчины. Поэтому их отношения не сложились.А вот с Ольгой Жариковой, которая с самого начала, еще не будучи в отношениях, проявила заботу, смогла покорить Сашу и уйти с ним за периметр в качестве будущей жены.По мнению поклонников реалити-шоу, девушки должны предлагать парням в первый же день знакомства не интим, а приготовленный ужин. Тогда к ним будут уважительно относиться и желающих строить отношения с ними будет огромное количество.Зрители не отрицают, что мужчинам нравится смотреть на красивую картинку, но никто из них не готов связать свою судьбу с теми, кто не может, а главное не хочет готовить и убираться.