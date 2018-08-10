Экс-супруга Сильвестра Сталлоне в 55 лет удивила поклонников стройным телом

Всего несколько месяцев назад Бригитта Нильсон, родила пятого ребенка. Фанаты поздравили экс-супругу Сильвестра Сталлоне, но некоторые все же выразили опасение, что актрисе будет сложно оправиться от родов и вернуть фигуру в прежнюю форму, ведь ей 55 лет. Ранее женщина вызывала восторг у преданных поклонников своими идеальными формами.Развеять все страхи подписчиков Бригитта поспешила спустя несколько месяцев после рождения Фриды. Актриса разместила на своей странице в соцсети фотографию, где она позирует после родов. В комментариях подписчики подчеркнули, что Нильсон выглядит просто идеально, а рождение ребенка пошло ей только на пользу. Недруги даже заподозрили ее в использовании фотошопа.Отцом пятого ребенка Нильсен стал 39-летний продюсер Маттиа Десси, который обожает свою дочку и благодарен Бригитте за нее. Актриса призналась, что родить такого желанного ребенка она не могла целых 10 лет поэтому, когда узнала о беременности, то расплакалась от счастья.