Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на проститутку

Молодая женщина, ставшая объектом нападения, пожаловалась на поведение Яна Ульриха администрации отеля. Затем были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые и провели задержание.Защитник экс-велогонщика отказался давать комментарии касательно этой ситуации. Но дело в том, что в последнее время Ян Ульрих ведет активную антисоциальную жизнь. Несколько дней назад он уже попадал в поле зрения полиции, когда был задержан после незаконного проникновения в дом немецкого актера Тиля Швайгера, известного по главной роли в фильме «Достучаться до небес».Ян Ульрих является единственным немцем, который сумел победить в «Тур де Франс». Это произошло в далеком 1997 году, а спустя три года спортсмен одержал победу на Олимпийских играх в Сиднее. Но еще через шесть лет он был вынужден покинуть большой спорт в связи с допинговым скандалом.