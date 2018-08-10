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Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на проститутку

Чемпион велогонки «Тур де Франс» 1997 года, немец Ян Ульрих был задержан за нападение на проститутку. Инцидент случился в одной из гостиниц Франкфурта, пишет Der Spiegel.

Чемпион «Тур де Франс» задержан за нападение на проститутку


Молодая женщина, ставшая объектом нападения, пожаловалась на поведение Яна Ульриха администрации отеля. Затем были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые и провели задержание.

Защитник экс-велогонщика отказался давать комментарии касательно этой ситуации. Но дело в том, что в последнее время Ян Ульрих ведет активную антисоциальную жизнь. Несколько дней назад он уже попадал в поле зрения полиции, когда был задержан после незаконного проникновения в дом немецкого актера Тиля Швайгера, известного по главной роли в фильме «Достучаться до небес».

Ян Ульрих является единственным немцем, который сумел победить в «Тур де Франс». Это произошло в далеком 1997 году, а спустя три года спортсмен одержал победу на Олимпийских играх в Сиднее. Но еще через шесть лет он был вынужден покинуть большой спорт в связи с допинговым скандалом.

 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:50
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