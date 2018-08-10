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Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов

Популярная певица Елена Темникова похвасталась покупкой автомобиля марки Мерседес S-класса, стоимость которого составляет 8 миллионов рублей.

Не так давно Елена дала концерт в горах, который стал одним из самых сложных выступлений в ее карьере. Доказательством этому стал тот факт, что Темникова уйдя со сцены, расплакалась у себя в номере от боли.

Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов

Вся сложность заключалась в том, что «Роза Хутор», где и должен был проходить концерт, находится на высоте 2,5 км. Подготовка к выступлению заняла три месяца, и задействовано было более 60 человек только в команде самой исполнительницы, не считая персонала, который работал в самом месте проведения концерта.

Одна машина с оборудованием поднималась в гору около шести часов, а спускались четыре машины, так как в одну было невозможно загрузить весь инвентарь из-за того, что он мог просто-напросто упасть или авто могло перевернуться. Ко всему прочему сильно мешала погода. Около двух суток , постоянно менялось давление, стояли сильные ливни, ветер, который достигал 25 метров в секунду.

При таких порывах подъемники отключались автоматически. В итоге сцену пришлось собирать за один день, вместо запланированных двух. Как отмечает сама Елена, можно было бы не заморачиваться со всем, а просто спокойно выступить у местной Ратуши, где бы собралась все площадь. Тогда бы не пришлось ограничивать количество человек на вершине, а также избежать дополнительных затрат, которые пришлось понести.

Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов


После такого сложного в физическом и моральном плане концерта, Темникова решила побаловать себя шикарным автомобилем, который поможет ей расслабиться после такого напряженного графика работы. Стоит отметить, что певица уже давно перестала садиться за руль, так как предпочитает ездить с водителем.

Новое авто обошлось звезде за 8 миллионов рублей. Елена приобрела Мерседес S-класса, который теперь ласково называет «моя малышка». Поклонники поздравили кумира с покупкой и пожелали как можно скорее насладиться всеми прелестями данной модели.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:34
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