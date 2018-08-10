Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и некрасивой
Известный художник Никас Сафронов на днях раскритиковал телеведущую, певицу Ольгу Бузову, назвав ее бездарной и некрасивой.
На днях популярный художник Никас Сафронов дал одному изданию интервью, в котором решил высказать по поводу такого современного феномена как Ольга Бузова. По его мнению, певица не имеет права называть себя гениальной и утверждать, будто все люди сейчас живут в ее эпоху.
Причиной этому служит то, что Бузова не имеет никакого таланта, чтобы так восхвалять себя и при этом совсем не красавица. Мужчина отметил, что у певицы некрасивые черты лица, и к тому же она не обладает притягательностью. Сафронов сравнил Ольгу с попкорном, который сейчас популярен и который люди «пожуют и забудут».
Никас также добавил, что звезду могут поддерживать лишь то поколение, которое выросло на «Доме-2». А всех остальных Бузова может вызывать только отвращение. Художник уверен, что артистке стоит долго и плодотворно работать, чтобы ее запомнили не как эпатажную скандалистку, а как яркую личность.
Напомним, что ранее Сафронов заявлял, что популярность Ольги держится только на пиаре, который обладает таким свойством, как недолговечность.
На днях популярный художник Никас Сафронов дал одному изданию интервью, в котором решил высказать по поводу такого современного феномена как Ольга Бузова. По его мнению, певица не имеет права называть себя гениальной и утверждать, будто все люди сейчас живут в ее эпоху.
Причиной этому служит то, что Бузова не имеет никакого таланта, чтобы так восхвалять себя и при этом совсем не красавица. Мужчина отметил, что у певицы некрасивые черты лица, и к тому же она не обладает притягательностью. Сафронов сравнил Ольгу с попкорном, который сейчас популярен и который люди «пожуют и забудут».
Никас также добавил, что звезду могут поддерживать лишь то поколение, которое выросло на «Доме-2». А всех остальных Бузова может вызывать только отвращение. Художник уверен, что артистке стоит долго и плодотворно работать, чтобы ее запомнили не как эпатажную скандалистку, а как яркую личность.
Напомним, что ранее Сафронов заявлял, что популярность Ольги держится только на пиаре, который обладает таким свойством, как недолговечность.