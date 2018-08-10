АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и некрасивой

Известный художник Никас Сафронов на днях раскритиковал телеведущую, певицу Ольгу Бузову, назвав ее бездарной и некрасивой.

На днях популярный художник Никас Сафронов дал одному изданию интервью, в котором решил высказать по поводу такого современного феномена как Ольга Бузова. По его мнению, певица не имеет права называть себя гениальной и утверждать, будто все люди сейчас живут в ее эпоху.

Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и некрасивой

Причиной этому служит то, что Бузова не имеет никакого таланта, чтобы так восхвалять себя и при этом совсем не красавица. Мужчина отметил, что у певицы некрасивые черты лица, и к тому же она не обладает притягательностью. Сафронов сравнил Ольгу с попкорном, который сейчас популярен и который люди «пожуют и забудут».

Никас также добавил, что звезду могут поддерживать лишь то поколение, которое выросло на «Доме-2». А всех остальных Бузова может вызывать только отвращение. Художник уверен, что артистке стоит долго и плодотворно работать, чтобы ее запомнили не как эпатажную скандалистку, а как яркую личность.

Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и некрасивой

Напомним, что ранее Сафронов заявлял, что популярность Ольги держится только на пиаре, который обладает таким свойством, как недолговечность.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:33
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская высказалась об "обиженном"
В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на
Охранник ночного клуба в Ташкенте убил чемпиона
Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов
Ученые определили связь между речью приматов и
Богдане Осиповой за похищение детей грозит 83
Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали
Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking
Ледяные листы последнего Ледникового периода
SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon
Повышать рождаемость в России будет Кавказ и
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
По мнению зрителей «Дома-2», участницы
Здоровое питание может стать опасным для
Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2»
Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро
После рождения сына от Нелли Ермолаевой
Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд
В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой
Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась
Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера
Infiniti представит новый родстер-электрокар
Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не
На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию
Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется
Просмотреть все новости