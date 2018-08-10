Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и некрасивой

На днях популярный художник Никас Сафронов дал одному изданию интервью, в котором решил высказать по поводу такого современного феномена как Ольга Бузова. По его мнению, певица не имеет права называть себя гениальной и утверждать, будто все люди сейчас живут в ее эпоху.Причиной этому служит то, что Бузова не имеет никакого таланта, чтобы так восхвалять себя и при этом совсем не красавица. Мужчина отметил, что у певицы некрасивые черты лица, и к тому же она не обладает притягательностью. Сафронов сравнил Ольгу с попкорном, который сейчас популярен и который люди «пожуют и забудут».Никас также добавил, что звезду могут поддерживать лишь то поколение, которое выросло на «Доме-2». А всех остальных Бузова может вызывать только отвращение. Художник уверен, что артистке стоит долго и плодотворно работать, чтобы ее запомнили не как эпатажную скандалистку, а как яркую личность.Напомним, что ранее Сафронов заявлял, что популярность Ольги держится только на пиаре, который обладает таким свойством, как недолговечность.