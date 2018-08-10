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Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом

Дочь знаменитого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, Лиза-Мария, опубликовала в Сети новый видеоролик, на котором она поет «дуэтом» со своим покойным отцом его композицию под названием «Where No One Stands Alone».

Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом

Видеоклип опубликован на официальном канале Элвиса Пресли на YouTube. Как сказано в описании к видео, Лиза-Мария Пресли с друзьями этим роликом чествуют вокальный талант покойного отца. Авторы видеоролика подчеркивают, что использовались раритетные записи вокала короля рок-н-ролла, а также вновь записанная инструментальная музыкальная часть и бэк-вокал от Лизы-Марии Пресли и многих других звезд зарубежного шоу-бизнеса, которые ранее работали с легендой американского рок-н-ролла.

Также особо отмечается, что команда продюсеров провела огромное количество часов в студии, чтобы воссоздать данную запись. В клипе были использованы раритетные кадры с Пресли из семейного архива, которые предоставила его дочь. Ролик за несколько дней успели посмотреть более 200 тысяч пользователей Сети, большинству из которых запись очень понравилась и они оставили много восхищенных комментариев.


Напомним, что Элвис Пресли скончался в возрасте 42 лет в 1977 году.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:40
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