Дочь Элвиса Пресли спела «дуэтом» с покойным отцом
Дочь знаменитого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, Лиза-Мария, опубликовала в Сети новый видеоролик, на котором она поет «дуэтом» со своим покойным отцом его композицию под названием «Where No One Stands Alone».
Видеоклип опубликован на официальном канале Элвиса Пресли на YouTube. Как сказано в описании к видео, Лиза-Мария Пресли с друзьями этим роликом чествуют вокальный талант покойного отца. Авторы видеоролика подчеркивают, что использовались раритетные записи вокала короля рок-н-ролла, а также вновь записанная инструментальная музыкальная часть и бэк-вокал от Лизы-Марии Пресли и многих других звезд зарубежного шоу-бизнеса, которые ранее работали с легендой американского рок-н-ролла.
Также особо отмечается, что команда продюсеров провела огромное количество часов в студии, чтобы воссоздать данную запись. В клипе были использованы раритетные кадры с Пресли из семейного архива, которые предоставила его дочь. Ролик за несколько дней успели посмотреть более 200 тысяч пользователей Сети, большинству из которых запись очень понравилась и они оставили много восхищенных комментариев.
Напомним, что Элвис Пресли скончался в возрасте 42 лет в 1977 году.
Видеоклип опубликован на официальном канале Элвиса Пресли на YouTube. Как сказано в описании к видео, Лиза-Мария Пресли с друзьями этим роликом чествуют вокальный талант покойного отца. Авторы видеоролика подчеркивают, что использовались раритетные записи вокала короля рок-н-ролла, а также вновь записанная инструментальная музыкальная часть и бэк-вокал от Лизы-Марии Пресли и многих других звезд зарубежного шоу-бизнеса, которые ранее работали с легендой американского рок-н-ролла.
Также особо отмечается, что команда продюсеров провела огромное количество часов в студии, чтобы воссоздать данную запись. В клипе были использованы раритетные кадры с Пресли из семейного архива, которые предоставила его дочь. Ролик за несколько дней успели посмотреть более 200 тысяч пользователей Сети, большинству из которых запись очень понравилась и они оставили много восхищенных комментариев.
Напомним, что Элвис Пресли скончался в возрасте 42 лет в 1977 году.