В Московской области от бабушкиных таблеток умерла трехлетняя девочка
В Московской области умерла трехлетняя девочка, которая отравилась после употребления таблеток. Вместе с ней лекарства употребил и четырехлетний мальчик, жизнь которого пока остается в опасности.
По сообщению пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, в минувшую среду в Солнечногорском районе были обнаружены двое малолетних детей, находившихся в бессознательном состоянии.
Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть девочки 2015 года рождения. Четырехлетний мальчик был госпитализирован, за его жизнь сейчас врачи ведут борьбу.
В связи с трагическим происшествием была инициирована доследственная проверка. По предварительной информации, мама, бабушка и двое детей отдыхали на даче. Инцидент случился, когда дети остались дома сами, а старшие были на улице.
Оценивая семейно-бытовые условия, эксперты признали семью благополучной.
По сообщению пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, в минувшую среду в Солнечногорском районе были обнаружены двое малолетних детей, находившихся в бессознательном состоянии.
Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть девочки 2015 года рождения. Четырехлетний мальчик был госпитализирован, за его жизнь сейчас врачи ведут борьбу.
В связи с трагическим происшествием была инициирована доследственная проверка. По предварительной информации, мама, бабушка и двое детей отдыхали на даче. Инцидент случился, когда дети остались дома сами, а старшие были на улице.
Оценивая семейно-бытовые условия, эксперты признали семью благополучной.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:30