В Московской области от бабушкиных таблеток умерла трехлетняя девочка

По сообщению пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, в минувшую среду в Солнечногорском районе были обнаружены двое малолетних детей, находившихся в бессознательном состоянии.Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть девочки 2015 года рождения. Четырехлетний мальчик был госпитализирован, за его жизнь сейчас врачи ведут борьбу.В связи с трагическим происшествием была инициирована доследственная проверка. По предварительной информации, мама, бабушка и двое детей отдыхали на даче. Инцидент случился, когда дети остались дома сами, а старшие были на улице.Оценивая семейно-бытовые условия, эксперты признали семью благополучной.