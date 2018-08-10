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В Московской области от бабушкиных таблеток умерла трехлетняя девочка

В Московской области умерла трехлетняя девочка, которая отравилась после употребления таблеток. Вместе с ней лекарства употребил и четырехлетний мальчик, жизнь которого пока остается в опасности.

В Московской области от бабушкиных таблеток умерла трехлетняя девочка

По сообщению пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью, в минувшую среду в Солнечногорском районе были обнаружены двое малолетних детей, находившихся в бессознательном состоянии.

Медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть девочки 2015 года рождения. Четырехлетний мальчик был госпитализирован, за его жизнь сейчас врачи ведут борьбу.

В связи с трагическим происшествием была инициирована доследственная проверка. По предварительной информации, мама, бабушка и двое детей отдыхали на даче. Инцидент случился, когда дети остались дома сами, а старшие были на улице.

Оценивая семейно-бытовые условия, эксперты признали семью благополучной.

 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 21:30
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