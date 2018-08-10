Актрисе-мусульманке предложили сменить религию из-за фото в купальнике

Один из подписчиков указал на то, что Сара Кхан, вероятно, забыла о том, к какой религии относится, тем самым посчитав правильным ей указать на оперативную смену. Комментарии о позорном поступке буквально осыпали страницу актрисы в социальной сети, чего никак не могла и предположить девушка. Несмотря на то, что ранее девушка пыталась как-либо реагировать на комментарии своих подписчиков, на этот раз она все же отказалась отвечать на множество гневных сообщений.Ряд зарубежных СМИ поспешили сообщить, что Сара Кхан ранее уже подвергалась подобной травле со стороны подписчиков, которые не признают столь «свободны» образ для мусульманской девушки. Не исключено, что в нынешнем случае актриса все же откажется от дальнейших поводов для агрессии в свой адрес. Мусульманская религия не приветствует того, чтобы представительницы слабого пола носили откровенную одежду, и даже лицо закрывали специальными одеяниями.