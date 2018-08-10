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Актрисе-мусульманке предложили сменить религию из-за фото в купальнике

Индийская актриса Сара Кхан поделилась снимками с отдыха, однако даже не подозревала, чем для нее обернется такое преданное отношение к поклонникам. В частности, мусульманские поклонники потребовали от девушки, чтобы она максимально быстро сменила вероисповедание.

Один из подписчиков указал на то, что Сара Кхан, вероятно, забыла о том, к какой религии относится, тем самым посчитав правильным ей указать на оперативную смену. Комментарии о позорном поступке буквально осыпали страницу актрисы в социальной сети, чего никак не могла и предположить девушка. Несмотря на то, что ранее девушка пыталась как-либо реагировать на комментарии своих подписчиков, на этот раз она все же отказалась отвечать на множество гневных сообщений.

Актрисе-мусульманке предложили сменить религию из-за фото в купальнике


Ряд зарубежных СМИ поспешили сообщить, что Сара Кхан ранее уже подвергалась подобной травле со стороны подписчиков, которые не признают столь «свободны» образ для мусульманской девушки. Не исключено, что в нынешнем случае актриса все же откажется от дальнейших поводов для агрессии в свой адрес. Мусульманская религия не приветствует того, чтобы представительницы слабого пола носили откровенную одежду, и даже лицо закрывали специальными одеяниями.

 
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Общество / Культура
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:20
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