АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не нужен

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» уверены, что участнице Ирине Пинчук никто не нужен на проекте, а если ей и захочется мужского внимания, то она обратится к Роману Гриценко.

Не так давно в Сети появился анонс нового выпуска «Дома-2», в котором ведущая Ольга Бузова решила расспросить всех новичков, которые изъявили желание добиться взаимности от Пинчик, не изменили ли они своего решения.

Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не нужен

Парни, все как один, заявили, что их симпатия к Ирине не пропала, поэтому они с нетерпением ожидают возвращения девушки с Острова любви. По всей видимости, участница оказалась настоящей сердцеедкой, раз с легкостью смогла влюбить в себя стольких парней на проекте.

Так, Виктор Шароваров и Алексей Безус даже устроили небольшую драку на песке за то, чтобы привлечь ее внимание. Правда, сама Ира пока остается холодна ко всем участникам на «Доме-2», из-за чего у телезрителей сложилось мнение, будто девушке вовсе никто не нужен.

Стоит отметить, что Пинчук проявляла некую заинтересованность только к одному парню на Поляне – Роману Гриценко. У ребят даже были романтические отношения, однако позднее Рома заявил, что не испытывает глубоких чувств к девушке.

Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не нужен

Так что теперь сердце Иры заледенело, и никто не может его растопить. Только поклонники «Дома-2» уверены, что если участница соскучится по мужскому общению, то с радостью обратится к Гриценко, который никогда не откажет подруге.

Что касается новеньких участников, то они должны скоро догадаться, что для того чтобы не вылететь с проекта необходимо переключиться на более простых и доступных девушек. А вот Виктор Шароваров вряд ли дождется Пинчук на Острове. Ведь Ира дала ему понять, что между ними ничего не может быть кроме дружбы.

Молодой девушке незачем обременять себя взрослым мужчиной, у которого уже есть двое детей, неудачный опыт в отношениях и довольно смутные перспективы на будущее.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:49
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
По мнению зрителей «Дома-2», участницы
Здоровое питание может стать опасным для
Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2»
Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро
После рождения сына от Нелли Ермолаевой
Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд
В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой
Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась
Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера
Infiniti представит новый родстер-электрокар
Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не
На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию
Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется
YouTube для Phone не столь удобен, как на серии
Диетологи определили, сколько мёда можно съедать
Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но
Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу
Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в
Доктора еще трех специализаций смогут стать
Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе
Стало известно, кто купил самый крупный
В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом
Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной,
Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не
Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу
Просмотреть все новости