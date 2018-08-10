Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не нужен

Не так давно в Сети появился анонс нового выпуска «Дома-2», в котором ведущая Ольга Бузова решила расспросить всех новичков, которые изъявили желание добиться взаимности от Пинчик, не изменили ли они своего решения.Парни, все как один, заявили, что их симпатия к Ирине не пропала, поэтому они с нетерпением ожидают возвращения девушки с Острова любви. По всей видимости, участница оказалась настоящей сердцеедкой, раз с легкостью смогла влюбить в себя стольких парней на проекте.Так, Виктор Шароваров и Алексей Безус даже устроили небольшую драку на песке за то, чтобы привлечь ее внимание. Правда, сама Ира пока остается холодна ко всем участникам на «Доме-2», из-за чего у телезрителей сложилось мнение, будто девушке вовсе никто не нужен.Стоит отметить, что Пинчук проявляла некую заинтересованность только к одному парню на Поляне – Роману Гриценко. У ребят даже были романтические отношения, однако позднее Рома заявил, что не испытывает глубоких чувств к девушке.Так что теперь сердце Иры заледенело, и никто не может его растопить. Только поклонники «Дома-2» уверены, что если участница соскучится по мужскому общению, то с радостью обратится к Гриценко, который никогда не откажет подруге.Что касается новеньких участников, то они должны скоро догадаться, что для того чтобы не вылететь с проекта необходимо переключиться на более простых и доступных девушек. А вот Виктор Шароваров вряд ли дождется Пинчук на Острове. Ведь Ира дала ему понять, что между ними ничего не может быть кроме дружбы.Молодой девушке незачем обременять себя взрослым мужчиной, у которого уже есть двое детей, неудачный опыт в отношениях и довольно смутные перспективы на будущее.