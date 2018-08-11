Загадки подземных пещер и подводного города острова Пасхи завели в тупик самых известных светил науки

Кусочек суши вместе с потухшими вулканами расположился на расстоянии 3,5 тысячи километров от материка. После последнего извержения 3 миллиона лет назад базальтовая лава с туфом стала основой для грунта, скрыв от людских глаз иной мир. Легенды аборигенов описывают огромную страну Хиву, которую разрушил великан своим посохом, а дальше осколок земли стал островом. Когда это чудовище увидело на нем первых поселенцев, то попыталось уничтожить их родину, но его орудие распалось после прочтенного заклинания.Европейцы еще в 1772 году выяснили, что лавовые пещеры есть не только на поверхности, но и в глубине вод, но тогда никто даже не догадывался о целой системе лабиринтов и ходов, открытых в 20 веке. Первые попытки пройти по ним заканчивались провалом, потому что нужно было хорошо ориентироваться в темноте и преодолевать разные уровни.Узкий 30-сантиметровый проход уходит под землю, но взрослым людям сложно пролезть в такое отверстие, хотя местные жители всегда использовали пещеры для проведения ритуалов, а также могли скрываться в них во время нападения врагов и выращивали пищу. Особые места хранили ценные реликвии аборигенов от миссионеров, но также в них всегда жили птицелюди. Эти таинственные создания могли читать мысли человека и убивали злобных особ, не чтущих святые законы.До сих пор рапануйцы считают их хранителями острова, а также строят небольшие домики из камней, преграждающие туристам путь в подземное царство. Археологи нашли в таких местах каменные печи для приготовления пищи, которые находились рядом с залами, вмещающими сотни человек.Островитяне говорили им о подземных садах, где растут бананы, но власти запретили специалистам проводить исследования, ссылаясь на пропажу людей, заблудившихся в лабиринтах. Некоторые смельчаки могли добраться до пятого уровня, но потом исчезали, если решали продолжить путь, потому что под землей живут существа, вызывающие ужас даже у опытных лиц.Тур Хейердал годами изучал изюминки острова, уделяя особое внимание подземному миру. Он заметил, что некоторые пещеры напоминали мышеловки, в которые можно было попасть с большим трудом. Все ходы были выложены камнями и пронизывали склон в разных направлениях, но некоторые из них уходили вниз, аналогично дымоходу. После спуска на 100-метровую глубину членам экспедиции удалось найти необычные 10-сантиметровые фигурки, принадлежавшие неизвестной цивилизации.Возможно, они были принесены сюда с материка, после чего хранились в надежных местах. В 70-х годах испанские ученые нашли аналогичную статуэтку, сделанную в 5 веке до нашей эры, когда осматривали пещеру Сантестебана. Затем французский коллега Франсис Мазьер в жерле вулкана острова Пасхи заметил комок лавы, сохранивший фигуру рожающей женщины. Артефакт был сделан из базальта, имевшегося только на территории Африки.После неожиданного открытия многие специалисты предположили, что жители этого уголка мира могли по подземным ходам выходить на материк, а также имели запасы воды, спрятанные в тайниках. Эрнст Мулдашев вместе со своей командой тоже попытался раскрыть загадки пещер, но столкнулся с энергетическими сферами, атаковавшими непрошеных гостей. Они следили за каждыми движениями людей и становились виновниками головокружения и тошноты. Также члены экспедиции ощущали сильный страх и быстрее хотели выйти из темноты на свет.В конце 70-х годов сюда приехал Жак Ив Кусто, сделавший погружение в подводную впадину. После возвращения назад ученый сообщил своим коллегам о стенах огромного города, а дальше власти Чили запретили ему продолжать исследования. В фильме о слепых пророках Пасхи исследователю не удалось озвучить всю правду, после чего внезапно трагически погиб его наследник Филипп. Местные жители считают, что хранители земли разгневались на смельчаков, потревоживших их покой.Кроме того, аборигены в древности имели свою письменность, используя для этого пиктограммы с различными изображениями. Впервые таблички с надписями были найдены в 1864 году епископом Эженом Эйро. Он отметил, что послания предков хранились в домах людей, но работорговцы вывезли отсюда 90% населения вместе с королем. Большинство раритетов были уничтожены, а оставшиеся в живых были непонятны европейским ученым.Последний жрец умер в 1866 году, а дальше архиепископ Жоссан собрал ценные экспонаты и подарил один из них путешественнику Миклухо-Маклаю. Сейчас есть 25 дощечек с текстами ронго-ронго, которые до сих пор являются темой для дискуссии между лингвистами. До сих пор никто не знает, как читаются эти символы, но в 1914 году британский археолог Кэтрин Скорсби Раутледж решила узнать о них у больного жреца, находившегося в лепрозории.Мужчина не захотел открывать секреты своего народа и предупредил чужестранку о каре богов за чрезмерное любопытство. Внезапная смерть действительно оборвала жизнь этой особы, вернувшейся домой, после чего многие специалисты пытались расшифровать письмена древней цивилизации, но потерпели неудачу.