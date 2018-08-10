Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили первые оценки

Крайне привлекательным для владельцев нового Nokia 6.1 станет наличие отделки алюминием, который придает более привлекательный вид. Кроме того, с задней стороны разместилась двойная камера, удивляющая своим достойным качеством. Как и у многих нынешних новинок, новая модель Nokia 6.1 имеет дисплей диагональю 5,5 дюймов. Однако есть и некоторые моменты, которые насторожили экспертов - это большой логотип компании в верхнем углу гаджета.Технические параметры устройства также вызовут самые приятные чувства у владельцев, так как здесь разместился многоядерный процессор Snapdragon 630, а также 3 гигабайта оперативной памяти. Для фотографий и прочего контента в смартфоне имеются 64 гигабайта встроенной памяти, и возможность использовать дополнительную карту. Вполне вероятно, что с учетом всех достоинств совместно произведенного смартфона, ему удастся заработать достаточно высокую востребованность у продвинутых пользователей.