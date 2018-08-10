Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили первые оценки
Компания Nokia выступила партнером американскому бренду Google, рассчитывая на выпуск еще одной новой модели смартфона Nokia 6.1 Эксперты не смогли долгое время терпеть вопрос испытания гаджета, после чего уверенно заявили о высокой степени конкурентности многим нынешним флагманам.
Крайне привлекательным для владельцев нового Nokia 6.1 станет наличие отделки алюминием, который придает более привлекательный вид. Кроме того, с задней стороны разместилась двойная камера, удивляющая своим достойным качеством. Как и у многих нынешних новинок, новая модель Nokia 6.1 имеет дисплей диагональю 5,5 дюймов. Однако есть и некоторые моменты, которые насторожили экспертов - это большой логотип компании в верхнем углу гаджета.
Технические параметры устройства также вызовут самые приятные чувства у владельцев, так как здесь разместился многоядерный процессор Snapdragon 630, а также 3 гигабайта оперативной памяти. Для фотографий и прочего контента в смартфоне имеются 64 гигабайта встроенной памяти, и возможность использовать дополнительную карту. Вполне вероятно, что с учетом всех достоинств совместно произведенного смартфона, ему удастся заработать достаточно высокую востребованность у продвинутых пользователей.
Крайне привлекательным для владельцев нового Nokia 6.1 станет наличие отделки алюминием, который придает более привлекательный вид. Кроме того, с задней стороны разместилась двойная камера, удивляющая своим достойным качеством. Как и у многих нынешних новинок, новая модель Nokia 6.1 имеет дисплей диагональю 5,5 дюймов. Однако есть и некоторые моменты, которые насторожили экспертов - это большой логотип компании в верхнем углу гаджета.
Технические параметры устройства также вызовут самые приятные чувства у владельцев, так как здесь разместился многоядерный процессор Snapdragon 630, а также 3 гигабайта оперативной памяти. Для фотографий и прочего контента в смартфоне имеются 64 гигабайта встроенной памяти, и возможность использовать дополнительную карту. Вполне вероятно, что с учетом всех достоинств совместно произведенного смартфона, ему удастся заработать достаточно высокую востребованность у продвинутых пользователей.
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 21:00