АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей

В ходе одного из проведенных исследований показало, что по возрасту человека можно судить о том, как часто он занимается сексом. Однако конкретный показатель может изменяться в зависимости от мнения по поводу половой жизни.

Довольно распространено мнение о том, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет ежедневно находят время и желание для занятия сексом. Что касается представительниц слабого пола, то известно мнение, что после 20 лет дамы ежедневно занимаются сексом со своими партнерами. В ходе проведенных исследований установили несколько иные показатели. В частности, мужчины и женщины до 29 лет занимаются сексом около 9 раз в месяц. В возрасте с 30 до 39 лет пары находят время для сексом порядка 2 раз в неделю. В возрасте до 49 лет на половые отношения отводятся всего 69 раз в году.

Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей


Таким образом, реальные показатели активности половой жизни у мужчин и женщин существенно отличаются от тех представлений, которые были признаны на протяжении долгих лет. Говорить четко о данных показаниях крайне тяжело, так как сексуальные отношения являются не публичными, а собрать четкие мнения каждого человека практически не представляется возможным.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Московской области от бабушкиных таблеток
Актрисе-мусульманке предложили сменить религию
Мама Тимати по-тихому ненавидит Анастасию Решетову
Эксперты протестировали Nokia 6.1 и озвучили
Пышная модель Plus Size поразила снимком в
Японская порнозвезда в красном галстуке возмутила
Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей
Каллисто: Факты о не совсем мертвой луне Юпитера
Ученые рассказали о причинах быстрого
Автономные мягкие роботы будут имитировать любой
Фонд, собиравший деньги на лечение Фриске, снова
В поезде умер 34-летний художник «распявший»
Ученые нашли в мозге «центр пессимизма»
Любовь Успенская высказалась об "обиженном"
В отеле на Кипре нашли мертвую россиянку
Актёр Евгений Кулаков тратит все средства на
Охранник ночного клуба в Ташкенте убил чемпиона
Эксперты: Человечество не имеет нужных ресурсов
Ученые определили связь между речью приматов и
Богдане Осиповой за похищение детей грозит 83
Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали
Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking
Ледяные листы последнего Ледникового периода
SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon
Повышать рождаемость в России будет Кавказ и
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
Просмотреть все новости