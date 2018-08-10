Возраст влияет на частоту занятий сексом у людей

Довольно распространено мнение о том, что молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет ежедневно находят время и желание для занятия сексом. Что касается представительниц слабого пола, то известно мнение, что после 20 лет дамы ежедневно занимаются сексом со своими партнерами. В ходе проведенных исследований установили несколько иные показатели. В частности, мужчины и женщины до 29 лет занимаются сексом около 9 раз в месяц. В возрасте с 30 до 39 лет пары находят время для сексом порядка 2 раз в неделю. В возрасте до 49 лет на половые отношения отводятся всего 69 раз в году.Таким образом, реальные показатели активности половой жизни у мужчин и женщин существенно отличаются от тех представлений, которые были признаны на протяжении долгих лет. Говорить четко о данных показаниях крайне тяжело, так как сексуальные отношения являются не публичными, а собрать четкие мнения каждого человека практически не представляется возможным.