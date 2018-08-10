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Ученые рассказали о причинах быстрого распространения ротавирусной инфекции

Ученые рассказали о причинах быстрого распространения ротавирусной инфекции, которая способна вызвать воспалительные процессы в зоне желудка. К таким недугам относятся и периодические вспышки на круизных судах.

Ученые рассказали о причинах быстрого распространения ротавирусной инфекции


Ранее считалось, что болезнь передается через зараженные вирусом частицы, но сейчас оказалось, что к этому причастны мембраны вирусных кластеров. Этот открытие заставляет исследователей по-другому взглянуть на стратегию лечения и приступить к разработке новых методов терапии.

Ученые занимались изучением норовирусов и ротавирусов, вызывающих различные гастроэнтерологические заболевания чреватые летальным исходом. В основном, подобные болезни возникают в общественных медучреждениях, а жалуются на них преимущественно люди преклонного возраста, а также дети.

Оптимальным способом защиты от коварных заболеваний может стать вакцинация, убеждены специалисты.

 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 20:30
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