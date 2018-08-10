Ученые рассказали о причинах быстрого распространения ротавирусной инфекции

Ранее считалось, что болезнь передается через зараженные вирусом частицы, но сейчас оказалось, что к этому причастны мембраны вирусных кластеров. Этот открытие заставляет исследователей по-другому взглянуть на стратегию лечения и приступить к разработке новых методов терапии.Ученые занимались изучением норовирусов и ротавирусов, вызывающих различные гастроэнтерологические заболевания чреватые летальным исходом. В основном, подобные болезни возникают в общественных медучреждениях, а жалуются на них преимущественно люди преклонного возраста, а также дети.Оптимальным способом защиты от коварных заболеваний может стать вакцинация, убеждены специалисты.