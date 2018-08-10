Ученые нашли в мозге «центр пессимизма»

Как сообщает научное издание Neuron, открытие было сделано специалистами Массачусетского технологического университета, которыми руководила Энн Грэйбиэл. В ходе исследований в мозге была выявлена отдельная зона, ответственная за появление чувства тревожности и беспокойства.Этот отдел мозга оказался способен спровоцировать «супердепрессию», вылечить которую традиционными медикаментозными способами будет невозможно. Ученые предположили, что искусственное воздействие на эту зону позволит «отключать» состояние психологической подавленности и способствовать излечению различных психических заболеваний.Осталось только найти способ, чтобы влиять на «центр пессимизма» в позитивном ключе.