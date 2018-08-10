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В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом

Сергей Кузнецов – главный архитектор Москвы рассказал, что в парке «Зарядье» наблюдается большое количество случаев, когда люди занимаются сексом. В доказательство этому имеются видеозаписи.

В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом


Новый столичный парк настолько красивый и комфортный, что сюда люди приходят сделать селфи, посмотреть на редкие виды растений и отдохнуть с детьми. Некоторые гости парка не могут сдержаться от занятия сексом. За этим занятием влюблённые парочки можно застать на удобных широких лавочках, на газонах и прямо под берёзами. По словам архитектора, это можно объяснить тем, что люди чувствуют себя в парке комфортно и безопасно.

Стоит отметить, что сексом люди занимаются не только в новом парке «Зарядье», но и в других общественных местах. Недавно очевидцы сняли на видео, как парочка занималась сексом на качелях в новом парке «Горки». Также пенсионер в вагоне метро обругал молодых людей, занимающихся любовью, попросив прекратить извращения.

 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 15:41
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