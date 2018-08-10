Богдане Осиповой за похищение детей грозит 83 года тюрьмы

Немногим больше месяца остается до очередного заседания суда присяжных. Год назад судя отказался выпустить россиянку под залог до тех пор, пока вывезенные ею из США дети не вернутся обратно. На последнем же заседании, в среду, женщине были предъявлены новые обвинения. Кроме уже известных обвинений, ей добавили новые пункты к статье «вымогательство». Так что в общей сложности россиянке сейчас грозит более 80 лет тюремного заключения и штрафных 1,25 миллиона долларов.37-летняя Богдана имеет двойное гражданство – российское и американское, которое она получила после замужества с американцем. У женщины есть двое малолетних детей от этого брака, вокруг которых и возникли «сложности». Правоохранители США обвиняют Осипову в незаконном вывозе детей с территории страны, при этом не получив на вывоз в Россию согласие отца. Когда женщина год назад вернулась в штаты для урегулирования «детского» вопроса, ее тут же задержали, а вскоре ее делом занялось ФБР.