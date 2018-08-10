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Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%

Сегодня стало известно, что за первую половину нынешнего года на территории России было продано всего 40 экземпляров премиальной марки Rolls-Royce, тогда как за аналогичный промежуток прошлого года эта цифра была на 15 процентов выше, составив 47 единиц техники.

Среди тех машин, которые были проданы за последние полгода, наибольшим интересом у требовательных автолюбителей пользовался купе Rolls-Royce Wraith, в отношении которого приняли решение 25 клиентов. Таким образом, среди всех остальных моделей, доступных у официальных дилеров, на купе пришло 60 процентов от общего объема проданных машин. Также можно отметить спрос на роскошный седан Ghost, проданный в количестве шести единиц, а также другой не менее привлекательный Phantom, проданный в количестве 5 машин.

Продажи Rolls-Royce в России в 1 полугодии упали на 15%


Что касается географии продаж, то порядка 27 роскошных автомобилей проданы и зарегистрированы в Москве, и лишь три машины в Московской области. Также важно отметить, что в северной столице приобрели новые модели Rolls-Royce пять клиентов. Вполне возможно, что до конца 2018 года в компании смогут продемонстрировать более позитивную динамику продаж своей техники.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:20
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