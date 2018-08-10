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Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной, Сашей Черно и Марго Овсянниковой оказались идентичными

Преданные поклонники телепроекта «Дом-2» до сих пор отказываются верить в то, что их любимые участники живут и строят отношения в периметре не по велению сердца, а по сценарию, написанному продюсерами.

Даже несмотря на многочисленные доказательство антифанатов, многие зрители не хотят даже думать о том, что герои реалити-шоу скандалят, дерутся, создают пары, «волшебничают» и даже рожают детей только ради высоких рейтингов и баснословных гонораров.

Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной, Сашей Черно и Марго Овсянниковой оказались идентичными

Однако хейтеры не теряют надежды раскрыть глаза наивным фанатам телестройки. К примеру, после предложения руки и сердца Артема Сороки Маргарите Овсянниковой у них появилось впечатление, что помолвочное кольцо, которое дарил парень своей возлюбленной, они уже где-то видели.

Они решили проверить свои догадки и сравнили кольца, полученные Аленой Савкиной, Александрой Черно и Марго Овсянниковой. Результат их очень обрадовал, ведь все они оказались идентичными.

Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной, Сашей Черно и Марго Овсянниковой оказались идентичными

Причем, по мнению недоброжелателей проекта, все кольца были куплены отнюдь не в дорогих ювелирных магазинах, а на каком-нибудь «китайском сайте дешевого барахла». Поискав в Сети, они даже нашли предполагаемого продавца «обручалок» и выяснили, что их цена равна 42 рублям.

Хейтеры даже опубликовали коллаж из колец участниц в надежде, что теперь зрители поверят им в то, что на «Доме-2» действительно есть сценарий и все действия жители периметра выполняют исключительно по указке продюсеров.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:38
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