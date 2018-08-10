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Стало известно, кто купил самый крупный российский бриллиант

Обнародована информация о том, кто купил самый большой российский бриллиант «Династия». Его новым владельцем стал швейцарский ювелирный дом Mouawad Group, представители которого выразили радость и гордость от сделанной покупки.

Стало известно, кто купил самый крупный российский бриллиант

Аукцион прошел 2 августа в режиме онлайн. Бриллиант был выставлен на продажу российской группой алмазодобывающих компаний «Алроса». Проданный драгоценный камень может похвастаться рекордной массой в 51,3 карата и наличием 57 граней.

Бриллиант стал главным камнем коллекции «Династия», куда кроме него вошли еще четыре алмаза меньшего размера. Общая стоимость коллекции составила порядка 10 миллионов долларов, что примерно на треть превысило стартовые цены аукциона.

Mouawad Group является ювелирным торговым домом, представленным в Женеве и Дубае. Его владельцами являются представители четвертого поколения после основателя.

 
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Экономика / Общество / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:42
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