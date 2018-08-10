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Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking Machine

В Сети был опубликован новый клип рэп-исполнитель Oxxxymiron совместно с артистами Booking Machine. Видеоролик выпустили в преддверии фестиваля, на котором соберутся все задействованные на записи исполнители.

Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking Machine


Известный рэп-исполнитель Oxxxymiron на канале YouTube представил девятиминутный клип на композицию Konstrukt. В создании видеоролика участвовали артисты известного лейбла Booking Machine. Помимо самого Oxxxymiron в клипе появятся такие знаменитости, как Jeembo, Loqiemean, Porchy, MarkulThomas, Mraz и многие другие.

Снятый видеоролик выпустили накануне большого фестиваля рэп-исполнителей, в котором будут участвовать многочисленные знаменитости, в том числе и перечисленные выше. Мероприятие состоится в усадьбе «Коломенское» в столице России 25 августа.

Сеть всполошил новый клип Oxxxymiron с Booking Machine


На рэп-фестивале ожидается и выступление самого Oxxxymiron. В качестве специального гостя заявлен американский артист Lil Xan. Поклонники творчества Oxxxymiron могут посмотреть его новый клип на канале Youtube. Отметим, что ролик помечен отметкой +18, тем не менее, всего за сутки его просмотрело уже более 750 тысяч пользователей Сети.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:10
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