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SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon SC

Испанская автомобильная компания SEAT объявила о намерении снять с производства модель хэтчбека Leon SC, который имел всего три двери. Представители бренда указали на то, что причиной данного решения является крайне слабый спрос на данный автомобиль, не сумевший заработать достаточной популярности.

Вместе с тем, спрос на Leon SC в трехдверном исполнении хэчтбека все же имелся, однако это касается конца 90-х – начала 2000 годов, когда многие автомобильные бренды только начинали пополнять мировой рынок более привлекательными моделями. Несмотря на то, что ряд покупателей сумели найти достоинства в компактном хэтчбеке, однако в компании не готовы в дальнейшем заниматься выпуском малопопулярного экземпляра. Подобная тенденция недавно была раскрыта в отношении моделей Volkswagen Polo, Volkswagen Scirocco, Volkswagen, которые в дальнейшем не станут производить немецкие разработчики.

SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon SC


В последнее время уход от трехдверных хэтчбеков можно увидеть у многих компаний, преимущественно немецких. Таким образом, в дальнейшем следует ожидать перенаправление работы на более просторные и удобные версии автомобилей, которые могут оказаться более привлекательными для современного потребителя.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:00
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