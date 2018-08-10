SEAT прекратит выпуск трехдверного хэтчбека Leon SC

Вместе с тем, спрос на Leon SC в трехдверном исполнении хэчтбека все же имелся, однако это касается конца 90-х – начала 2000 годов, когда многие автомобильные бренды только начинали пополнять мировой рынок более привлекательными моделями. Несмотря на то, что ряд покупателей сумели найти достоинства в компактном хэтчбеке, однако в компании не готовы в дальнейшем заниматься выпуском малопопулярного экземпляра. Подобная тенденция недавно была раскрыта в отношении моделей Volkswagen Polo, Volkswagen Scirocco, Volkswagen, которые в дальнейшем не станут производить немецкие разработчики.В последнее время уход от трехдверных хэтчбеков можно увидеть у многих компаний, преимущественно немецких. Таким образом, в дальнейшем следует ожидать перенаправление работы на более просторные и удобные версии автомобилей, которые могут оказаться более привлекательными для современного потребителя.