Цымбалюк-Романовская показала новое фото больной раком матери

Вместе с тем, фотография вызвала крайне теплые чувства у подписчиков бывшей жены Джигарханяна. На снимке женщина лежит на ногах у своей матери, мило улыбаясь и держа за руку родного человека. Кроме того, Цымбалюк-Романовская рассказала подписчикам о том, что в настоящее время ее мама чувствует себя нормально и поводов для опасения нет.Несколько ранее мама Виталины Цымбалюк-Романовской уже посещала студию программы «Пусть говорят», где высказала свое видение ситуации, связанной со скандальным разводом ее дочери. В ходе передачи и стали известны некоторые факты о состоянии самой бывшей тещи Джигарханяна, у которой обнаружено онкологическое заболевание и метастазы. Также женщина указала на высокую потребность во второй операции, но на фоне развивающегося скандала не может согласиться на данную процедуру. Чуть ранее уже в СМИ публиковались данные, что мама Виталины Цымбалюк Романовской прошла около 10 курсов химиотерапии для восстановления организма от последствий онкологического заболевания.