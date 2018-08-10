Повышать рождаемость в России будет Кавказ и Сибирь, считают в Минтруде
Рождаемость в России будет повышаться, в первую очередь, за счет жителей Северного Кавказа и Сибири. К таким выводам пришли специалисты Минтруда, сообщают «Известия».
В частности, самые внушительные показатели рождаемости к 2020 году ожидаются по таким регионам, как Тува, Горный Алтай и Чечня.
Согласно актуальным экспертным подсчетам, общий коэффициент рождаемости (количество детей, приходящихся на одну женщину) сейчас составляет 1,62, через пару лет достигнет 1,65, а еще через четыре года этот показатель должен составить 1,7.
Для регионов Северного Кавказа и Сибири этот коэффициент традиционно составляет выше 2, в связи с чем суммарная рождаемость по стране в большей степени зависит от них.
Специалисты обратили внимание на тот факт, что рождаемость выше в тех регионах, где имеется большая доля молодежи и где местные власти оказывают поддержку в деле сохранения традиционных семейных ценностей.
В частности, самые внушительные показатели рождаемости к 2020 году ожидаются по таким регионам, как Тува, Горный Алтай и Чечня.
Согласно актуальным экспертным подсчетам, общий коэффициент рождаемости (количество детей, приходящихся на одну женщину) сейчас составляет 1,62, через пару лет достигнет 1,65, а еще через четыре года этот показатель должен составить 1,7.
Для регионов Северного Кавказа и Сибири этот коэффициент традиционно составляет выше 2, в связи с чем суммарная рождаемость по стране в большей степени зависит от них.
Специалисты обратили внимание на тот факт, что рождаемость выше в тех регионах, где имеется большая доля молодежи и где местные власти оказывают поддержку в деле сохранения традиционных семейных ценностей.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:50