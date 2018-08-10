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Повышать рождаемость в России будет Кавказ и Сибирь, считают в Минтруде

Рождаемость в России будет повышаться, в первую очередь, за счет жителей Северного Кавказа и Сибири. К таким выводам пришли специалисты Минтруда, сообщают «Известия».

В частности, самые внушительные показатели рождаемости к 2020 году ожидаются по таким регионам, как Тува, Горный Алтай и Чечня.

Повышать рождаемость в России будет Кавказ и Сибирь, считают в Минтруде


Согласно актуальным экспертным подсчетам, общий коэффициент рождаемости (количество детей, приходящихся на одну женщину) сейчас составляет 1,62, через пару лет достигнет 1,65, а еще через четыре года этот показатель должен составить 1,7.

Для регионов Северного Кавказа и Сибири этот коэффициент традиционно составляет выше 2, в связи с чем суммарная рождаемость по стране в большей степени зависит от них.

Специалисты обратили внимание на тот факт, что рождаемость выше в тех регионах, где имеется большая доля молодежи и где местные власти оказывают поддержку в деле сохранения традиционных семейных ценностей.

 
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Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:50
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