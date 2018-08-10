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В Сети появился новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года

В Сети появился клип на композицию Майкла Джексона под названием «Behind the Mask», записанную еще в 1982 году. Видеоролик был обнародован на канале YouTube.

В Сети появился новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года


О невыпущенной песне Майкла Джексона мир не знал целых 28 лет. Только после смерти знаменитого исполнителя, после 2009 года, композиция стала доступна для прослушивания. Клип на данную песню тоже пережил много сложных моментов по пути к тому, чтобы его мог увидеть зритель. В основном данные проблемы были связаны с авторскими правами.

К работе над созданием клипа в 2011 году приступил дуэт Aggressive из Нью-Йорка. По сюжету ролика, речь идет о посетителях ночного клуба, которые скрывают собственные лица. Только весьма оригинальные движения выдают в главном герое знаменитого Майкла Джексона. Официальной версией «Behind the Mask» стал другой видеоролик, состоящий из более 1500 кусочков, записанных фанатами исполнителя со всего мира.

В Сети появился новый клип на песню Майкла Джексона 1982 года


Отметим, что оригинальную версию композиции написали в 1978 году электронщики Yellow Magic Orchestra из Японии. Кавер Джексона должен был войти в альбом под названием Thriller.



Всего за несколько дней клип успели просмотреть более 3,5 миллиона пользователей Сети.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:40
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