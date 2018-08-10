Здоровое питание может стать опасным для человечества

Министерство сельского хозяйства США рекомендовало употреблять населению страны пищу с небольшим содержанием насыщенных жиров. Однако для этого может понадобиться дополнительный миллиард гектаров плодородной земли, но данная задача не совсем осуществима.Специалисты считают, что в рекомендациях должны учитываться, как влияние на организм здоровой пищи, так и экономические и культурные особенности народов в разных странах. К тому же необходимо принимать меры, направленные на предотвращение в будущем глобального дефицита влаги и земли. К примеру, нужно развивать засухоустойчивые культуры, а также более эффективно распределять воду между регионами.