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Здоровое питание может стать опасным для человечества

Американские учёные пришли к выводу, что здоровое питание опасно для человечества. Причиной этому является острый дефицит плодородных земель, а переход на низкокалорийную пищу может вызвать продовольственный кризис.

Здоровое питание может стать опасным для человечества


Министерство сельского хозяйства США рекомендовало употреблять населению страны пищу с небольшим содержанием насыщенных жиров. Однако для этого может понадобиться дополнительный миллиард гектаров плодородной земли, но данная задача не совсем осуществима.

Специалисты считают, что в рекомендациях должны учитываться, как влияние на организм здоровой пищи, так и экономические и культурные особенности народов в разных странах. К тому же необходимо принимать меры, направленные на предотвращение в будущем глобального дефицита влаги и земли. К примеру, нужно развивать засухоустойчивые культуры, а также более эффективно распределять воду между регионами.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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