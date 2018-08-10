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Ученые нашли в яде пауков лекарство от эпилепсии

Ученым в ходе проведенных исследований удалось установить высокую степень эффективности яда пауков при борьбе с эпилепсией. В частности, специалисты из Австралии обнаружили, что благодаря опасным ядам удается осуществлять контроль за заболеванием эпилепсией.

Исследователи установили, что приступы, вызываемые дефектами нервов удается устранять при помощи аминокислот, содержащихся в ядах у определенных видов пауков. Таким образом, ученые намерены продолжить изучать данную сферу, тем самым найдя в ядах достаточную эффективность при проведении терапии у людей, страдающих эпилепсией. В ходе проведенных экспериментов на мышах удалось добиться управления судорогами, которые имеют отношение к синдрому Драве (эпилепсии).

Ученые нашли в яде пауков лекарство от эпилепсии


Несмотря на то, что ранее уже пытались выработать лекарство, препятствующее приступам при эпилепсии, однако до сих пор победить болезнь не удавалось. Вполне вероятно, что в будущем на основе ядов пауков начнут производить эффективные лекарства для людей, страдающих приступами эпилепсии. Однако для этого специалистам потребуется достаточное количество времени для полного изучения особенностей яда насекомых.

 
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Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:26
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