Ученые нашли в яде пауков лекарство от эпилепсии

Исследователи установили, что приступы, вызываемые дефектами нервов удается устранять при помощи аминокислот, содержащихся в ядах у определенных видов пауков. Таким образом, ученые намерены продолжить изучать данную сферу, тем самым найдя в ядах достаточную эффективность при проведении терапии у людей, страдающих эпилепсией. В ходе проведенных экспериментов на мышах удалось добиться управления судорогами, которые имеют отношение к синдрому Драве (эпилепсии).Несмотря на то, что ранее уже пытались выработать лекарство, препятствующее приступам при эпилепсии, однако до сих пор победить болезнь не удавалось. Вполне вероятно, что в будущем на основе ядов пауков начнут производить эффективные лекарства для людей, страдающих приступами эпилепсии. Однако для этого специалистам потребуется достаточное количество времени для полного изучения особенностей яда насекомых.