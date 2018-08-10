Ученые нашли в яде пауков лекарство от эпилепсии
Ученым в ходе проведенных исследований удалось установить высокую степень эффективности яда пауков при борьбе с эпилепсией. В частности, специалисты из Австралии обнаружили, что благодаря опасным ядам удается осуществлять контроль за заболеванием эпилепсией.
Исследователи установили, что приступы, вызываемые дефектами нервов удается устранять при помощи аминокислот, содержащихся в ядах у определенных видов пауков. Таким образом, ученые намерены продолжить изучать данную сферу, тем самым найдя в ядах достаточную эффективность при проведении терапии у людей, страдающих эпилепсией. В ходе проведенных экспериментов на мышах удалось добиться управления судорогами, которые имеют отношение к синдрому Драве (эпилепсии).
Несмотря на то, что ранее уже пытались выработать лекарство, препятствующее приступам при эпилепсии, однако до сих пор победить болезнь не удавалось. Вполне вероятно, что в будущем на основе ядов пауков начнут производить эффективные лекарства для людей, страдающих приступами эпилепсии. Однако для этого специалистам потребуется достаточное количество времени для полного изучения особенностей яда насекомых.
Исследователи установили, что приступы, вызываемые дефектами нервов удается устранять при помощи аминокислот, содержащихся в ядах у определенных видов пауков. Таким образом, ученые намерены продолжить изучать данную сферу, тем самым найдя в ядах достаточную эффективность при проведении терапии у людей, страдающих эпилепсией. В ходе проведенных экспериментов на мышах удалось добиться управления судорогами, которые имеют отношение к синдрому Драве (эпилепсии).
Несмотря на то, что ранее уже пытались выработать лекарство, препятствующее приступам при эпилепсии, однако до сих пор победить болезнь не удавалось. Вполне вероятно, что в будущем на основе ядов пауков начнут производить эффективные лекарства для людей, страдающих приступами эпилепсии. Однако для этого специалистам потребуется достаточное количество времени для полного изучения особенностей яда насекомых.
Наука
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 15:26