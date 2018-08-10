АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вторая Атлантида: Древняя столица набатеев Петра кроме сокровищ фараонов скрывает от глаз людей Святой Грааль
EUR 76.83 USD 66.29
Курс валют на 10.08.2018

Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась в клипе Басты и Наргиз

Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» Елена Белкова снялась в клипе рэпера Басты и певицы Наргиз. Девушка рассказала, что случайно попала в кадр песенной композиции «Прощай, любимый город».

Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась в клипе Басты и Наргиз


Елена Белкова рассказала, что ей стало известно о съемках клипа только после их начала. Она находилась на концерте Басты в момент записи эпизода с мальчиком, поэтому ей удалось мелькнуть в кадре.

И хотя Белкова в клипе появляется всего на несколько секунд, она считает этот факт счастливой случайностью. Ведь после этого ролика ей улыбнулась судьба: девушку пригласили для участия в музыкальном видео MALFA — Хабиба.

Белкова в 2013 году принимала участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург», но победу смогла удержать немного позднее, когда отправилась покорять «Мисс ФК „Урал“ — 2015». Потом она оказалась среди конкурсанток «Мисс Россия», но не прошла даже в первую десятку.


 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появился новый клип на песню Майкла
После удаление «комков Биша» Александра Шева
Елена Темникова приобрела Мерседес за 8 миллионов
Роман Капаклы и Марина Африкантова решили
Никас Сафронов считает Ольгу Бузову бездарной и
По мнению зрителей «Дома-2», участницы
Здоровое питание может стать опасным для
Андрей Шабарин потребовал у ведущих «Дома-2»
Экстрасенсы уверены, что Сергей Кучеров скоро
После рождения сына от Нелли Ермолаевой
Антона Гусева снова застукали покупающим фастфуд
В Сети обсуждают тайные роды Леры Кудрявцевой
Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась
Volkswagen рассказали о салоне нового кроссовера
Infiniti представит новый родстер-электрокар
Телезрители уверены, что Ирине Пинчук никто не
На YouTube «Союзмультфильм» показал новую серию
Специалисты назвали еду, которою не рекомендуется
YouTube для Phone не столь удобен, как на серии
Диетологи определили, сколько мёда можно съедать
Супруги из Бразилии нашли «ногу великана», но
Медики пояснили, как часто можно есть овсяную кашу
Мужчина из 2098 года рассказал про путешествие в
Доктора еще трех специализаций смогут стать
Из-за забастовки пилотов Ryanair в Европе
Стало известно, кто купил самый крупный
В парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом
Помолвочные кольца полученные Аленой Савкиной,
Наталья Штурм встречается с мужчиной, которого не
Гастрольный фургон группы Aerosmith нашли в лесу
Просмотреть все новости