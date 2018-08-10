Конкурсантка «Мисс Екатеринбург» случайно снялась в клипе Басты и Наргиз

Елена Белкова рассказала, что ей стало известно о съемках клипа только после их начала. Она находилась на концерте Басты в момент записи эпизода с мальчиком, поэтому ей удалось мелькнуть в кадре.И хотя Белкова в клипе появляется всего на несколько секунд, она считает этот факт счастливой случайностью. Ведь после этого ролика ей улыбнулась судьба: девушку пригласили для участия в музыкальном видео MALFA — Хабиба.Белкова в 2013 году принимала участие в конкурсе «Мисс Екатеринбург», но победу смогла удержать немного позднее, когда отправилась покорять «Мисс ФК „Урал“ — 2015». Потом она оказалась среди конкурсанток «Мисс Россия», но не прошла даже в первую десятку.